九旬阿嬤跳針「中藥行找人」 暖女警助尋家人守安全

台中市第六警分局協和所警員林伶潔在上月底接獲報案，九旬的陳張姓老嬤在公車站前徘徊，因擔心老嬤安危，所以將老嬤載到派出所，老嬤在過程中只是不斷重複「要去中藥行找親人」。女警透過警用小電腦，以人臉辨識查出老嬤的身分後，考量當時氣溫低，擔心老嬤發生危險，所以載老嬤返回住處找家人，老嬤家人也感謝女警的用心協助。

台中市第六警分局協和所表示，女警林伶潔在上月28日值班時，接獲一位市民報案，稱陳張姓老嬤（90歲）在公車站牌前徘徊，疑不知自己要去的地點，市民為求安全，將老嬤載至派出所請求警方幫忙。

女警林伶潔隨即請老嬤進所內休息，並耐心詢問其年籍資料，無奈老嬤年事已高，只是一直重複說著「到中藥行找親人」；女警只好拿出警用小電腦，利用人臉辨識得知老嬤的個人資料，再以相關資料尋找中藥行的地址。因考量到寒冬低溫及老嬤身體狀況，女警主動載送老嬤至親人住處，讓老嬤能安全地與親人團聚，老嬤家人除感謝警方的體貼關懷外，也大讚警方的耐心及專業。