賓士車齡20年 自撞路樹兄弟同車身亡

高雄邵姓兄弟今深夜12點時，開著20年車齡的賓士車自撞路樹，車體撞擊後支離破碎、嚴重變形，坐在駕駛座的哥哥當場死亡，弟弟在送醫後急救無效身亡；警方初步研判，這起車禍應是自撞車禍，但是因車齡老舊？還是涉及酒駕問題，警方還要進一步釐清。

據了解，邵姓兄弟（兄41歲、弟37歲）昨下班後，從事車行業務員的哥哥開賓士車載著弟弟，約深夜12點半，由西向東行經神農路、在靠近松埔路口時，車輛因不明原因撞向路樹，車體嚴重變形，零件散落一地。

當時，在車禍事發後，兄弟的姊姊還有打電話給兄弟2人，詢問兄弟的狀況，但兄弟未接，沒想到竟是天人永隔。

警消獲報到場時，發現邵姓兄弟2人受困車內，坐在駕駛座的哥哥明顯當場死亡；坐在副駕駛座的弟弟，左手臂嚴重骨折，鮮血直流，呈現OHCA（無呼吸、心跳），在送醫後仍不治身亡。

警方對2人抽血實施酒精濃度檢測，但檢測結果尚未出爐。據側面了解，由於兄弟倆開的賓士車，車齡已有20年，是因車輛零件故障，還是酒駕釀禍，還有待釐清。