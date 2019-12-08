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2名酒醉女子狂歡後遇行車糾紛 卻出手傷警下場慘

2019-12-08 11:25聯合報 記者柯毓庭／即時報導

51歲許姓男子今天凌晨5時許駕駛自小客車行經新北市中和區景新街時，突遭酒醉陳姓女子（22歲）與沈姓女子（29歲）表示被許男擦撞，隨後更從附近衝出4名男子對著許男咆哮砸車，警方獲報到場後，還遭陳女丟手機砸傷，警訊後將陳女等人依違反社會秩序維護法、妨害公務、毀損等罪嫌送辦。

以販魚為生的許男供稱，他當時開車進入景新街355巷要去市場，未料卻突然遇到剛從對面KTV飲酒歡唱結束的陳、沈兩女踹車，指稱他擦撞她們，他欲倒車以開車門下車了解，卻遭2女呼喊「要撞人」，隨後從附近衝出詹男（25歲）、許男（40歲）、劉男（24歲）、宋男（25歲）等陳女友人，對車子就是一陣狂砸，讓許男嚇傻。

在對面KTV執行守望勤務的員警見狀，立即上前制止並呼叫支援，陳女卻反丟手機砸傷員警，陳女男友宋男更出手阻擋並鎖喉當時在場的媒體記者，支援警力到場後將眾人帶回轄區安平派出所。

經調閱監視畫面發現陳女供稱遭擦撞的地點恰好為死角，無法判斷許男是否有意外擦撞陳女，陳女亦無提告之意，但因陳女出手傷害員警，警方詢問後依法將她以妨害公務移送新北地檢署，另因許男對砸車詹、劉、宋等人提出告訴，警訊後依毀損罪嫌將3人函送，另針對違反社會秩序維護法部分依法開罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了咆哮辱罵，陳女更丟出手機（紅圈處）砸傷員警。記者柯毓庭／翻攝
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陳、沈兩女對著到場處理的員警咆哮辱罵。記者柯毓庭／翻攝
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妨害公務KTV

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