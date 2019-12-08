搶占停車位占用人行道 台南路霸亂現千奇百怪

台南市區道路遭人占用路面、騎樓營業違規情形嚴重，除了用盆栽、金爐或是告示牌占車位，有的人把兩台報廢機車用鐵鍊鎖在一起占位子，路霸亂現千奇百怪。市警察局今天統計，今年1至11月取締路霸1267件，較去年同期1206件，增加61件。

許多民眾反映，在台南市區要停車，先是找不到車位，讓人火大， 然後是終於找到車位，但看到奇怪的路霸而生氣，因為在巷弄裡用盡洪荒之力繞了好幾圈，好不容易看到車位，卻發現空格被放置輪胎、三角錐等各式各樣障礙物占用停車位。

台南市舊市區街道大多不寬，尤其巷弄更是狹小，少數民眾為了在住家附近搶停車位，各出奇招，有的放盆栽、放告示牌或是放金爐，還人為了自己方便停車，利用兩個大水桶占長圍牆邊路面，附近居民抗議，經警方依法開單取締，才移除大水桶。

還有人貪圖方便，在道路路邊擺設檳榔攤，或以汽機車載運的果菜飲食攤，占用騎樓、人行道，有的占用人行道汽機修理、洗車，部分住戶商家利用各類物品占用停車格位。