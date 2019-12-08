小心荷包失血！台南市區違停亂象多 警方12月起大執法

台南市多處市區道路狹窄，常有民眾為購物或用餐方便，臨時並排停車，不僅影響交流， 4年多前曾有老婦人因閃避路邊並排停車，遭後方砂石車輾斃的不幸憾事，最近市區違停亂現再起，台南市警察局從今年12月1日起，展開「違規停車零容忍」大執法，加強取締違停。

4年多年台南曾有一名70歲老婦人，中午騎機車行經東區東寧路，因路旁機慢車道有白色轎車違規停放，老婦人為閃避，不慎與砂石車擦撞後遭輾身亡，當年警方曾強力取締排併停車，最近違停亂現再起，台南市警方12月起針對違停重點路段，加強取締。

警方規畫的查緝路段包括原台南市區的中華路、西門路、民族路及海安路等路段；新營區復興路、新市區及新化區中正路，以及永康區的中華路及大彎路等路段，這些路段路段道路狹窄，卻經常有民眾為了購物或是用餐方便，併排臨時停車，造成後方車流堵，也增加其他汽機車駕駛人的危險。

「不要為了貪圖一時方便，影響行車安全！」新化警方說，路邊違規停車占用車道有礙市容，也會使道路容量縮減，造成車流壅塞也影響駕駛人的行車安全視距，中正路老街和圓環都列入重點路段，目前開罰的以檢舉案件居多，也會由轄區派出所員警也會排班巡邏，一旦發現違停就會開單告發。

交通大隊說，12月起進行「違規停車零容忍」大執法，除針對一般紅、黃線、公車站牌周邊停車，以及並排停車等違規執法，這專案首重成效非績效，開單取締是手段非目的，期望藉由嚴正執法，讓所有駕駛人都能遵守秩序。違停併排依道路交通管理處罰條例第56條第2項，可處罰處2400元。

另外許多民眾反映，在市區車位難找，好不容易找到卻被放置輪胎、花盆、甚至大水桶等奇怪物品占用，讓人火大。台南警方1至11月針對占用路面、騎樓的路霸，取締1267件，較去年同期1206件，增加61件。