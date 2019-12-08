親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

港民陣今國際人權日遊行 估再現百萬人潮

蛤蜊要唸「隔離」？學校教的中文好怪 家長好怒

高雄鳥松死亡車禍 中年兄弟檔開車撞路樹雙亡

2019-12-08 07:56聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

今天凌晨12點多，高雄市鳥松區神農路發生一起死亡車禍，邵氏兄弟兩人開車返家，半途在神農路自撞路樹導致兄弟兩人受困嚴重變形車上，一人當場死亡，另一人傷重送醫不治。警方表示，初步研判是自撞車禍，詳細原因要進一步調查釐清。

邵姓兄弟（兄41歲 、弟37歲）兩人經營中古車買賣生意，今天凌晨12點半左右，哥哥駕駛轎車載著弟弟欲返回仁美住家，途中經過神農路與松埔路口發生車禍，轎車疑似高速衝撞路樹導致兩人受困車上，開車的哥哥當場死亡，弟弟送醫不治。

警方表示，依據現場跡證，邵氏兄弟疑似自撞路樹導致車禍發生，相關情節還要進一步調查釐清。

高雄市鳥松區神農路發生死亡車禍，兩人傷重不治。記者徐白櫻／翻攝
高雄市鳥松區神農路發生死亡車禍，兩人傷重不治。記者徐白櫻／翻攝
分享

車禍路樹中古車

延伸閱讀

大選決戰！韓百萬大軍將集結台中、揮師台北、決...

高雄第六選區／綠、橘大咖助陣 藍勤訪基層

蔡英文： 高雄要成為國防產業的重鎮

兩度擦身死亡車禍 女星險斷頸「留超恐怖後遺症...

相關新聞

影／台南仁德民宅清晨失火 1女遭濃煙嗆傷送醫

2019-12-08 07:57

合歡山大貨車墜谷1死1傷 拋飛的6歲女童尋獲意識清醒

2019-12-07 20:47

爭賣花利益？ 北市四面佛宮廟遭縱火

2019-12-07 23:51

陳小春演唱會香港學生舉布條抗議 警方冒低溫維安管制

2019-12-07 21:27

小心荷包失血！台南市區違停亂象多 警方12月起大執法

2019-12-08 08:02

疑妻外遇約出他 用「刀」談判

2019-12-08 00:27

押犯人警車翻落國道 2警住院

2019-12-07 23:53

賞雪潮…合歡山貨車墜谷1死 女童拋出車外獲救

2019-12-07 23:45

一氧化碳中毒 桃園今年35人送醫

2019-12-07 23:41

男子獨攀台灣百岳「十峻」無明山摔邊坡 困山區5天獲救

2019-12-07 23:37

身上沒蓋被 桃市40歲街友猝死

2019-12-07 23:37

新北警擴大取締噪音車 推出新科技精準追蹤噪音來源

2019-12-07 22:48

合歡山公路大貨車墜谷救2人 6歲女童摔出車外仍在搜尋

2019-12-07 19:05

合歡山追雪車流不斷 晚間車輛墜落50公尺山谷3人受困

2019-12-07 18:16

影／北市四面佛遭縱火 嫌犯戴紅安全帽逃跑還跌倒

2019-12-07 18:06

陳小春演唱會遭噴漆「無恥、支那」 警方調監視器抓人

2019-12-07 17:37

警車國道翻覆兩警一嫌受傷 警派專案小組接手解送犯嫌

2019-12-07 17:01

發現時身上沒蓋被 桃園40歲街友猝死公園

2019-12-07 16:39

台中警車翻落邊坡疑與休旅車擦撞 2警1犯多處擦傷骨折

2019-12-07 16:07

台中警解送通緝犯國道翻落邊坡 所長心急驅車南下探視

2019-12-07 15:36

台中市警車2警押1人犯 國道新營段翻覆邊坡

2019-12-07 15:14

三峽資源回收男遭撞飛 肇事者報案後逃逸

2019-12-07 14:13

太扯了 這對男女竟在大眾池泡湯「做愛做的事」

2019-12-07 13:47

妙齡女感情受挫寒夜福隆車站哭泣 暖警勸回頭

2019-12-07 13:47

獨／男子疑討400萬債務未果持刀傷人 被害人劃傷送醫

2019-12-07 13:33

舊蘇花公路貨車自撞山壁側翻 2女送醫

2019-12-07 12:43

國五有車側翻 一人脫困送醫

2019-12-07 12:26

桃園大雨致轎車失控打滑 騎士被撞落3公尺深水溝

2019-12-07 12:12

影／給愛車包覆帆布保護 魯莽男機車逆向撞後肇逃

2019-12-07 10:09

北市林森北路四面佛疑遭丟汽油彈縱火 4女嗆傷送醫

2019-12-07 09:58

永康工業區材料工廠凌晨失火 至清晨幾乎夷為平地

2019-12-07 08:46
看更多

熱門文章

北市林森北路四面佛疑遭丟汽油彈縱火 4女嗆傷送醫

2019-12-07 09:58

合歡山大貨車墜谷1死1傷 拋飛的6歲女童尋獲意識清醒

2019-12-07 20:47

合歡山公路大貨車墜谷救2人 6歲女童摔出車外仍在搜尋

2019-12-07 19:05

合歡山追雪車流不斷 晚間車輛墜落50公尺山谷3人受困

2019-12-07 18:16

發現時身上沒蓋被 桃園40歲街友猝死公園

2019-12-07 16:39

台中市警車2警押1人犯 國道新營段翻覆邊坡

2019-12-07 15:14

太扯了 這對男女竟在大眾池泡湯「做愛做的事」

2019-12-07 13:47

獨／男子疑討400萬債務未果持刀傷人 被害人劃傷送醫

2019-12-07 13:33

網友揭好市多「神秘禁區」 多人響應：應禁止兒童進入

2019-12-07 11:17

家中翻出62年前泛黃紙張 網友驚：這個厲害了

2019-12-07 14:21

台中警解送通緝犯國道翻落邊坡 所長心急驅車南下探視

2019-12-07 15:36

人夫教授外遇女學生8年 正宮告小三破壞家庭求償300萬

2019-12-07 09:31

色房東覬覦女房客姿色 竟伸狼爪被判3年6月

2019-12-08 00:14

蔡英文總統到台南輔選 交管員警遭撞生命徵象穩定

2019-12-07 17:11

欠債害妹妹800萬房產被法拍 姊坦言：是我害你那麼慘

2019-12-07 14:13

蔡英文總統到台南輔選王定宇 交管員警遭撞後腦流血

2019-12-07 16:38

男子獨攀台灣百岳「十峻」無明山摔邊坡 困山區5天獲救

2019-12-07 23:37

影／北市四面佛遭縱火 嫌犯戴紅安全帽逃跑還跌倒

2019-12-07 18:06

因為這個舉動 他6分鐘被連開2張無照駕駛罰1萬2傻眼

2019-12-07 20:06

餐飲大亨開跑車外出洗車 遭人持械砍傷 警逮4人

2019-12-07 13:37

就是想快遞10公斤鳳爪！陸籍婦人違規被抓包...虧大

2019-12-07 14:25

陳小春演唱會遭噴漆「無恥、支那」 警方調監視器抓人

2019-12-07 17:37

台中警車翻落邊坡疑與休旅車擦撞 2警1犯多處擦傷骨折

2019-12-07 16:07

妙齡女感情受挫寒夜福隆車站哭泣 暖警勸回頭

2019-12-07 13:47

陳小春演唱會香港學生舉布條抗議 警方冒低溫維安管制

2019-12-07 21:27

故意隱匿「非自然死亡」 2房仲賣凶宅賺159萬吃官司

2019-12-07 10:38

警車國道翻覆兩警一嫌受傷 警派專案小組接手解送犯嫌

2019-12-07 17:01

影／總統蔡英文台南交管警被撞倒 警：意識清醒無大礙

2019-12-07 17:47

台南北區民宅晚間傳火警 波及4間連棟加蓋

2019-12-07 19:38

新竹OL投資賭博網站慘賠 儲值3百萬全沒了

2019-12-07 16:21

法官面前打傷書記官 竟只因為九重葛越過鄰居家

2019-12-07 09:22

老鴇牽線變性泰妹賣淫 誘男客來「星空秘密基地」尋芳

2019-12-07 12:15

遲遲不通緝南韓狼師？ 依民怨通緝恐結不了案

2019-12-07 09:20

高雄鳥松死亡車禍 中年兄弟檔開車撞路樹雙亡

2019-12-08 07:56

感情糾紛超商前動刀扭打 羅東警方逮人送辦

2019-12-07 11:13

新北警擴大取締噪音車 推出新科技精準追蹤噪音來源

2019-12-07 22:48

為花草爭訟 現場履勘暴怒誤打書記官

2019-12-07 23:57

爭賣花利益？ 北市四面佛宮廟遭縱火

2019-12-07 23:51

台南女僕咖啡店有「攝」狼 檢方查無實證不起訴

2019-12-07 13:17

影／給愛車包覆帆布保護 魯莽男機車逆向撞後肇逃

2019-12-07 10:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top