男子獨攀台灣百岳「十峻」無明山摔邊坡 困山區5天獲救

入冬首波大陸冷氣團來襲，51歲朱姓男子1日獨攀台灣百岳「十峻」之一的無明山，朱男3日下午滑落碎石邊坡，胸部肋骨挫傷無法行走，他自行報案求救；救難人員4日清晨接觸到傷者，因天候不佳，直到今天下午4點半直升機才順利將傷者吊掛下山，送台北長庚醫院就醫，傷者生命跡象穩定。

無明山位於台中、花蓮之間，標高3451公尺，隸屬於太魯閣國家公園管轄，屬於台灣百岳「十峻」之一，也是中央山脈北二段。

台中市消防局表示，朱姓登山客1日從730林道登山口前往無明山獨攀，原訂5日回到登山口，3日行經碎石坡不慎滑落邊坡，胸部肋骨挫傷無法行走，當時天氣晴朗，他下午近3點報案求救。

消防局和平分隊表示，救難人員3日下午搭直升機降落無明水池附近，但當時天色昏暗、地形落差大，救難人員4日上午步行到事故現場接觸到傷者，但因視線不良直升機無法吊掛救援。

救難人員表示，5日天候不佳、陣雨，能見度極低，晚間溫度降到零下5度，6日地面結冰，天空下小雨與冰霰；今天清晨山上下大雪，積雪30公分，傷者傷勢穩定，直升機仍無法執行吊掛作業。