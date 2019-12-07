新北警擴大取締噪音車 推出新科技精準追蹤噪音來源

新北警察局從本年初至今，已通報2萬9千餘件改裝噪音車輛，但警方在攔檢取締改裝噪音車輛時，仍須經由監理站與環保局等多道程序才能開罰，因此這次除實施新北市擴大臨檢，更推出全國首創的「聲音照相採證車」輔助警方攔查檢測。

新北警為防堵噪音車輛，將在本周（6日）起在全市執行好眠專案，將從晚間8時至隔日清晨6時在不同路段實施臨檢，目前共規劃98處路檢點，以及492班次的區域巡邏，預計出動1,849人次的警力。這段期間將聯合臺北區監理所、新北市政府環保局及行政院環保署等單位，在攔檢地搭配「聲音照相採證車」等專業噪音源辨識器材輔助檢測。

「聲音照相採證車」是由環保局與各專家學者共同研發，參與研發的學者劉嘉俊表示，該車的功能主要為追蹤移動車輛、定位噪音車輛、分離車陣中其他車輛的音源以及識別噪音來源，並可以連結系統將資訊傳回相關單位。該車目前僅有一台，經實測後，將會持續修改並量產。