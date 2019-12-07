合歡山公路大貨車墜谷救2人 6歲女童摔出車外仍在搜尋

台14甲線合歡公路大貨車墜谷，救難人員摸黑搶救，並搜尋摔出車外的6歲女童下落。圖／南投縣消防局提供 分享 facebook

合歡山公路2公里處塔洛灣餐廳附近車輛墜谷，救難人員發現墜谷的是25噸大貨車，已陸續救出男乘客（30歲）但無呼吸心跳，正送往埔里榮民醫院搶救，23歲的男駕駛有意識，晚間7時剛脫困，正設法搬運到路面。另有一名6歲女童疑似摔出車外，救難人員正在事故地點附近搜尋。

合歡山公路之前曾發生大貨車和遊覽車因為煞車失靈衝出路外翻覆造成傷亡，這次墜谷意外是否因煞車問題或其他原因造成，將是調查重點。