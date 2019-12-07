合歡山追雪車流不斷 晚間車輛墜落50公尺山谷3人受困

台14甲線合歡山公路2公里處因為可眺望碧湖美景，但晚間發生車輛墜落50公尺山谷、3人受困。本報資料照片 分享 facebook

南投縣仁愛鄉合歡山公路2公里處塔洛灣餐廳附近，今天下午5時17分發生車禍衝出路外墜落山谷，車內有3名人員受困，南投縣消防局，仁愛、中心碑、魚池分隊前出動救護車、消防車、救助器材車前往救援，不過因為事故離車輛距路面有50公尺深，救難人員正設法攀下山谷救援。

合歡山公路今天今天湧入大批賞雪車潮，從上午就出現嚴重回堵，車輛走走停停，事故地點的塔洛灣餐廳因為可以眺望碧湖，景觀優美，吸引遊客攝影取景，但當地也是一處陡峭大彎道，車輛墜谷原因，正由警方進一步調查。