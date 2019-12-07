親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

合歡山貨車墜谷1命危1傷 6歲女童摔出搜尋中

星宇航空尾牙曝光！暴增至近千員工 網羨慕：顏值超高

合歡山追雪車流不斷 晚間車輛墜落50公尺山谷3人受困

2019-12-07 18:16聯合報 記者江良誠／南投即時報導

台14甲線合歡山公路2公里處因為可眺望碧湖美景，但晚間發生車輛墜落50公尺山谷、...
台14甲線合歡山公路2公里處因為可眺望碧湖美景，但晚間發生車輛墜落50公尺山谷、3人受困。本報資料照片
分享

南投縣仁愛鄉合歡山公路2公里處塔洛灣餐廳附近，今天下午5時17分發生車禍衝出路外墜落山谷，車內有3名人員受困，南投縣消防局，仁愛、中心碑、魚池分隊前出動救護車、消防車、救助器材車前往救援，不過因為事故離車輛距路面有50公尺深，救難人員正設法攀下山谷救援。

合歡山公路今天今天湧入大批賞雪車潮，從上午就出現嚴重回堵，車輛走走停停，事故地點的塔洛灣餐廳因為可以眺望碧湖，景觀優美，吸引遊客攝影取景，但當地也是一處陡峭大彎道，車輛墜谷原因，正由警方進一步調查。

事故合歡山攝影

延伸閱讀

雪山合歡山降瑞雪 今晨平地最低溫新竹9度

合歡山飄雪 台14甲線翠峰到大禹嶺預警性封閉

影／追雪超嗨！合歡山中午起飄雪部分路段需掛雪...

合歡山中午開始下冰霰啦！ 遊客興奮又叫又跳

相關新聞

合歡山公路大貨車墜谷救2人 6歲女童摔出車外仍在搜尋

2019-12-07 19:05

影／北市四面佛遭縱火 嫌犯戴紅安全帽逃跑還跌倒

2019-12-07 18:06

陳小春演唱會遭噴漆「無恥、支那」 警方調監視器抓人

2019-12-07 17:37

警車國道翻覆兩警一嫌受傷 警派專案小組接手解送犯嫌

2019-12-07 17:01

發現時身上沒蓋被 桃園40歲街友猝死公園

2019-12-07 16:39

台中警車翻落邊坡疑與休旅車擦撞 2警1犯多處擦傷骨折

2019-12-07 16:07

台中警解送通緝犯國道翻落邊坡 所長心急驅車南下探視

2019-12-07 15:36

台中市警車2警押1人犯 國道新營段翻覆邊坡

2019-12-07 15:14

三峽資源回收男遭撞飛 肇事者報案後逃逸

2019-12-07 14:13

太扯了 這對男女竟在大眾池泡湯「做愛做的事」

2019-12-07 13:47

妙齡女感情受挫寒夜福隆車站哭泣 暖警勸回頭

2019-12-07 13:47

獨／男子疑討400萬債務未果持刀傷人 被害人劃傷送醫

2019-12-07 13:33

舊蘇花公路貨車自撞山壁側翻 2女送醫

2019-12-07 12:43

國五有車側翻 一人脫困送醫

2019-12-07 12:26

桃園大雨致轎車失控打滑 騎士被撞落3公尺深水溝

2019-12-07 12:12

影／給愛車包覆帆布保護 魯莽男機車逆向撞後肇逃

2019-12-07 10:09

北市林森北路四面佛疑遭丟汽油彈縱火 4女嗆傷送醫

2019-12-07 09:58

永康工業區材料工廠凌晨失火 至清晨幾乎夷為平地

2019-12-07 08:46

三峽警協助移工尋車 憑購車保證書找回愛車

2019-12-06 21:00

影／疑感情糾紛 潑漆男砸門不成還慘跌、掉手機引熱議

2019-12-06 19:05

住警器提早警示火災救人命 新北市限額提供免費拿

2019-12-06 16:05

侏儒抹香鯨陳屍屏東海邊 獸醫師帶回解剖釐清死因

2019-12-06 15:51

機車相似度高 婦人錯騎鄰居的機車

2019-12-06 14:35

酒駕獲緩起訴沒記起教訓 再犯撞癱婦人喊沒錢賠被判刑

2019-12-06 14:34

獨居身障女子跌倒昏迷 警扮「蜘蛛人」鑽氣窗救出

2019-12-06 14:18

婦住院丟了13萬元救命錢 警最後在汙衣桶找回

2019-12-06 14:17

基隆文化中心廁所街友猝死 檢排除他殺 醫籲注意保健

2019-12-06 14:15

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58

父親送的外套掉在塔塔加夫妻樹 愛女來回200公里不嫌累

2019-12-06 13:57

孝女騎車載母回診自撞山壁重傷 切除脾臟與左腎救命

2019-12-06 13:29
看更多

熱門文章

北市林森北路四面佛疑遭丟汽油彈縱火 4女嗆傷送醫

2019-12-07 09:58

台中市警車2警押1人犯 國道新營段翻覆邊坡

2019-12-07 15:14

國中畢印刷廠學徒變最大假美鈔師 技術高超銀行都被騙

2019-12-06 20:40

永康工業區材料工廠凌晨失火 至清晨幾乎夷為平地

2019-12-07 08:46

太扯了 這對男女竟在大眾池泡湯「做愛做的事」

2019-12-07 13:47

閨密被網友下藥白嫖 好友自願當餌傳訊釣出淫狼活逮

2019-12-06 21:06

獨／男子疑討400萬債務未果持刀傷人 被害人劃傷送醫

2019-12-07 13:33

合歡山追雪車流不斷 晚間車輛墜落50公尺山谷3人受困

2019-12-07 18:16

網友揭好市多「神秘禁區」 多人響應：應禁止兒童進入

2019-12-07 11:17

司改螺絲鬆了嗎？一到三審頻出包 小英的臉色很難看...

2019-12-07 09:00

謝和弦吐「被捕心得」 直言「被台灣警察逮捕很幸福」

2019-12-06 22:10

家中翻出62年前泛黃紙張 網友驚：這個厲害了

2019-12-07 14:21

人夫教授外遇女學生8年 正宮告小三破壞家庭求償300萬

2019-12-07 09:31

女告男網友性侵 一句「小力一點」結果大不同

2019-12-07 08:18

台中警解送通緝犯國道翻落邊坡 所長心急驅車南下探視

2019-12-07 15:36

發現時身上沒蓋被 桃園40歲街友猝死公園

2019-12-07 16:39

抗議卡神網軍案！國民黨立委推女警 警：依法究辦

2019-12-06 22:54

為拍老鷹美照男子拋腐肉誘食 鳥會：沒人餵後大量現蹤

2019-12-06 21:03

影／台南大舞廳槍擊案 警方逮捕凶嫌及女友漏夜偵訊

2019-12-06 21:34

蔡英文總統到台南輔選王定宇 交管員警遭撞後腦流血

2019-12-07 16:38

自印假美鈔疑與兆豐案有關 錯1字露餡

2019-12-07 00:09

13歲少女懷孕大肚子驚爆繼父是狼 成羅生門

2019-12-07 08:28

台南安平大舞廳疑因敬酒引起槍擊案 凶嫌傍晚高雄落網

2019-12-06 19:48

欠債害妹妹800萬房產被法拍 姊坦言：是我害你那麼慘

2019-12-07 14:13

蔡英文總統到台南輔選 交管員警遭撞生命徵象穩定

2019-12-07 17:11

餐飲大亨開跑車外出洗車 遭人持械砍傷 警逮4人

2019-12-07 13:37

男涉印千萬假美鈔 騙過驗鈔機

2019-12-07 00:09

涉推女警將遭警政署函送 陳宜民喊冤

2019-12-06 23:34

故意隱匿「非自然死亡」 2房仲賣凶宅賺159萬吃官司

2019-12-07 10:38

妻子生病住院丈夫不聞不問 病妻提告遺棄卻落空

2019-12-07 08:47

台中警車翻落邊坡疑與休旅車擦撞 2警1犯多處擦傷骨折

2019-12-07 16:07

就是想快遞10公斤鳳爪！陸籍婦人違規被抓包...虧大

2019-12-07 14:25

影／北市四面佛遭縱火 嫌犯戴紅安全帽逃跑還跌倒

2019-12-07 18:06

三峽警協助移工尋車 憑購車保證書找回愛車

2019-12-06 21:00

妙齡女感情受挫寒夜福隆車站哭泣 暖警勸回頭

2019-12-07 13:47

經營六合彩賭博 還提供總統選舉賭盤遭新竹檢警查獲

2019-12-06 23:12

遲遲不通緝南韓狼師？ 依民怨通緝恐結不了案

2019-12-07 09:20

老鴇牽線變性泰妹賣淫 誘男客來「星空秘密基地」尋芳

2019-12-07 12:15

法官面前打傷書記官 竟只因為九重葛越過鄰居家

2019-12-07 09:22

合歡山公路大貨車墜谷救2人 6歲女童摔出車外仍在搜尋

2019-12-07 19:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top