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影／北市四面佛遭縱火 嫌犯戴紅安全帽逃跑還跌倒

2019-12-07 18:06聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市林森北路「林森四面佛梵天分舍」今天上午遭一名男子縱火，火勢延燒五層燒高，由於起火地點位於一棟12層樓大樓一樓，警消到場救出134人，疏散500住戶，並將4名遭嗆傷女子送醫，所幸無生命危險。警方目前正鎖定男子身分追緝。

警方調查，男子身穿藍紅色雨衣，頭戴紅色安全帽，提著裝著不明易燃物的油桶，在四面佛宮廟縱火後，往一旁巷弄搭車逃逸，過程中還跌倒。

北市消防局上午8點48分獲報，林森北路407號一樓的四面佛宮廟起火，出動35輛消防車、7輛救護車、107名消防員，5分鐘內趕抵現場，布5線水線攻擊，最後有4名女住戶遭嗆傷送醫。

在一旁永盛公園運動的許先生說，做體操到一半聽到「碰」一聲，再聽見許多尖叫聲，趕緊跑到現場，一開始火勢還不大，人行道上機車都還沒燒到，接著火勢越燒越烈，四面佛旁的店家也遭殃，包括藥局、服飾店，非常恐怖。

起火的大樓是住商混合大樓，二樓是酒店，四樓以上是出租套房。由於一樓的四面佛宮廟擺放金紙等易燃物，導致火勢一發不可收拾，消防員半小時撲滅火勢後，二度進入火場搜尋是否有其他傷者。

消防局指出，一樓燒毀家具、佛具、裝潢及11部機車，燃燒面積約200平方公尺，財損估計20萬元，初判起火原因是人為縱火，後續由火調科及警察局人員釐清。

據了解，北市中山區目前有4家四面佛宮廟，由於信眾參拜四面佛需準備花，龐大的賣花利益吸引地方兄弟覬覦，警方不排除是利益糾紛引起。

台北市林森北路四面佛宮廟今遭人縱火。記者蔡翼謙／翻攝
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台北市林森北路四面佛宮廟今遭人縱火。記者蔡翼謙／翻攝
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警方將鎖定縱火犯身分逮人。記者蔡翼謙／翻攝
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台北市林森北路四面佛宮廟今遭人縱火。記者蔡翼謙／翻攝
台北市林森北路四面佛宮廟今遭人縱火。記者蔡翼謙／翻攝
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台北市林森北路四面佛宮廟今遭人縱火。記者蔡翼謙／翻攝
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四面佛北市縱火

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