警車國道翻覆兩警一嫌受傷 警派專案小組接手解送犯嫌

台中市警察局警車在新營段翻落邊坡，被押的嫌犯被上手銬在車上，員警受傷看來傷勢較嚴重。記者吳淑玲／翻攝 分享 facebook

國道一號南下297公里處，一輛台中市警車翻覆邊坡，車內兩警一嫌受傷送醫，三人意識清楚。台中市警局第二分局指出，駕車的是警員洪子傑，警員張哲銘在後座戒護朱姓通緝犯，洪、張兩員平日工作表現優異，這次因公受傷，分局將全力協助後續傷勢與請假事宜。另，台中市警方調派專案小組南下，接手解送朱姓通緝犯到高雄地檢執行。

這起國道翻覆車禍發生在今天下午2點多，台中市警局第二分局立人派出所今早逮捕遭妨害風化通緝的朱男(21歲)，並由員警洪子傑(31歲)、張哲銘(34歲)開車解送到高雄地檢署，警車(編號265)不明原因在國一南下297公里處翻覆邊坡，三人意識清楚，送醫治療。

台中市警局第二分局指出，洪員與張員都是今天中午12點起班，所內編排兩人執行解送嫌犯勤務，由洪員開車、張員坐在後座戒護朱嫌；分局已通知兩員警家屬，並全力協助後續請假與傷勢等程序。

據悉，員警洪子傑、張哲銘雖然只有30多歲，但在立人所內工作態度認真，連日低溫寒流來襲，兩人也騎乘警用機車巡邏，緝捕嫌犯不遺餘力，在同事眼中，兩人對工作相當盡心，所內同仁希望兩人傷勢早日康復，早日歸隊。

目前，朱姓嫌犯由國道警察協助戒護中，立人所所長范姜崇哲帶一組專案小組驅車南下，將與國道警察接手後續解送朱嫌到高雄地檢執行。

第二警分局副分局長劉忠和表示，兩名員警與一名犯嫌已送到醫院救護，三人意識清楚，交通事故原因交由國道第四大隊調查釐清中。