發現時身上沒蓋被 桃園40歲街友猝死公園

低溫來襲，桃園中壢有40歲街友日前傳出猝死，被發現時身上未蓋棉被，已明顯死亡，據了解，該名街友有酗酒習慣，可能因身體不適加上天氣變化猝死，死因仍待檢警解剖釐清；桃園市社會局指出，從11月底就天氣轉冷開始，就已啟動「加強街友低溫關懷」機制，訪視桃園與中壢近200名街友，並發送睡袋、外套與泡麵等物資慰問，提供緊急庇護等相關資訊。

中壢中正公園是街友聚集熱區，一名40歲羅姓街友4日清晨6點多被另名街友發現，躺在中正公園涼亭椅子上一動也不動，不僅未蓋棉被、手腳冰冷，上前摸他也沒反應，見狀連忙報案，警方到場釐清現場沒有打鬥等可疑痕跡，經檢警相驗初判身體無明顯外傷，疑為心因性死亡，但仍待進一步解剖釐清，據了解，羅男有弟弟，警方雖通知製作筆錄，但並未出面。

桃園區朝陽公園、文昌公園、中壢區中正公園與地下道等處是街友主要聚集地，桃園市社會局列冊共兩百多人，其中羅姓街友也是服務個案，上月底社工曾慰訪關懷，並未發現異樣，據悉，羅有酗酒習慣，4日接到醫院來電才得知羅身亡，之後會再進一步了解並給予協助。

社會局社會救助科指出，自入冬以來，社會局設置的街友外展服務中心已經陸續發送必要食物、禦寒物品等，如補發睡袋、禦寒外套、衛生衣褲、暖暖包及泡麵等，也開放床位給有緊急庇護需求的街友入住，另人安基金會桃園與中壢平安站也提供熱食與短期收容等服務。