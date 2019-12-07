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陳宜民喊冤遭提告錯愕 獨家畫面還原「輕拍女警」真相

台中警車翻落疑與休旅車擦撞 2警1犯多處擦傷骨折

台中警車翻落邊坡疑與休旅車擦撞 2警1犯多處擦傷骨折

2019-12-07 16:07聯合報 記者吳淑玲／即時報導

國道車禍事件兩名傷者送麻豆新樓醫院，院方初步治療後，張哲銘（34歲）警察頭部撕裂傷，下鄂骨折；朱姓嫌犯（21歲）人目前無大礙，另一個警察送柳營奇美醫院。

台南市消防局説明處理情形，下午2點23分獲報，國道1號南下297公里處警車翻覆邊坡，2名員警及1名嫌犯人送醫。

新營92車送1名員警臉部擦傷清醒至麻新

鹽水91車送嫌犯1名右前臂變形，雙手擦傷清醒至麻新 。

新營91車送1名員警右胸、右膝、右臀部疼痛清醒至柳奇。

初步了解原因，是陳姓駕駛開休旅車載妻子及5歲女兒行至南下事故地點，員警駕駛警車不明原因撞到其車子右後輪後，警車噴至邊坡，警車上3名受傷，休旅車上3名皆無受傷。

一名受傷員警及嫌犯送麻豆新樓醫院。記者吳淑玲／攝影
一名受傷員警及嫌犯送麻豆新樓醫院。記者吳淑玲／攝影
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警察國道休旅車

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