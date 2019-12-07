台中警車翻落邊坡疑與休旅車擦撞 2警1犯多處擦傷骨折

相關新聞
台中市警車2警押1人犯 國道新營段翻覆邊坡2019-12-07 15:14
太扯了 這對男女竟在大眾池泡湯「做愛做的事」2019-12-07 13:47
獨／男子疑討400萬債務未果持刀傷人 被害人劃傷送醫2019-12-07 13:33
台中警解送通緝犯國道翻落邊坡 所長心急驅車南下探視2019-12-07 15:36
三峽資源回收男遭撞飛 肇事者報案後逃逸2019-12-07 14:13
妙齡女感情受挫寒夜福隆車站哭泣 暖警勸回頭2019-12-07 13:47
舊蘇花公路貨車自撞山壁側翻 2女送醫2019-12-07 12:43
國五有車側翻 一人脫困送醫2019-12-07 12:26
桃園大雨致轎車失控打滑 騎士被撞落3公尺深水溝2019-12-07 12:12
影／給愛車包覆帆布保護 魯莽男機車逆向撞後肇逃2019-12-07 10:09
北市林森北路四面佛疑遭丟汽油彈縱火 4女嗆傷送醫2019-12-07 09:58
永康工業區材料工廠凌晨失火 至清晨幾乎夷為平地2019-12-07 08:46
三峽警協助移工尋車 憑購車保證書找回愛車2019-12-06 21:00
影／疑感情糾紛 潑漆男砸門不成還慘跌、掉手機引熱議2019-12-06 19:05
住警器提早警示火災救人命 新北市限額提供免費拿2019-12-06 16:05
侏儒抹香鯨陳屍屏東海邊 獸醫師帶回解剖釐清死因2019-12-06 15:51
機車相似度高 婦人錯騎鄰居的機車2019-12-06 14:35
酒駕獲緩起訴沒記起教訓 再犯撞癱婦人喊沒錢賠被判刑2019-12-06 14:34
獨居身障女子跌倒昏迷 警扮「蜘蛛人」鑽氣窗救出2019-12-06 14:18
婦住院丟了13萬元救命錢 警最後在汙衣桶找回2019-12-06 14:17
基隆文化中心廁所街友猝死 檢排除他殺 醫籲注意保健2019-12-06 14:15
胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜2019-12-06 13:58
父親送的外套掉在塔塔加夫妻樹 愛女來回200公里不嫌累2019-12-06 13:57
孝女騎車載母回診自撞山壁重傷 切除脾臟與左腎救命2019-12-06 13:29
越危險處越安全？賭博業者選警局旁行賭2019-12-06 13:18
疑闖紅燈害人摔車受傷還逃走 他辯不知道仍被判有罪2019-12-06 12:58
好奇心讓她滿地找牙！女騎車看車禍反自摔斷3顆牙2019-12-06 12:43
這招夠狠！小六童手機丟驚慌失措報警 原來是媽帶回家2019-12-06 12:38
影／打錯檔？阿伯開車前進變後退波及3車2019-12-06 12:20
北市歪樓再發威！外牆磁磚掉落砸騎士2019-12-06 12:17
森林志工通報有外勞 奧萬大山老鼠束手就擒2019-12-06 12:16
偏遠山區會勘心臟病突發 大溪警緊急助就醫2019-12-06 11:58
逛市場錢包遭扒 員警轉身瞧見「監視器上的嫌疑人」2019-12-06 11:43
影／台中酒吧散場男子大聲叫囂 25名警火速到場壓制2019-12-06 11:30
正妹自願當人質！最尷尬的銀行搶案 警匪都羞羞…2019-12-06 11:00
嘉縣遭竊百年茄苳尋回 觸口樹木園區重獲新生2019-12-06 10:56
熱門文章
濾水器換濾心外勞喝完集體出事 技師一句話解謎2019-12-06 17:08
北市林森北路四面佛疑遭丟汽油彈縱火 4女嗆傷送醫2019-12-07 09:58
女童肛門出血曝：爸爸弄的！ 父險坐牢靠「痔瘡逆轉全案」2019-12-06 18:27
影／混凝土車右轉未煞車直衝大路 機車騎士撞上身亡2019-12-06 19:00
國中畢印刷廠學徒變最大假美鈔師 技術高超銀行都被騙2019-12-06 20:40
永康工業區材料工廠凌晨失火 至清晨幾乎夷為平地2019-12-07 08:46
閨密被網友下藥白嫖 好友自願當餌傳訊釣出淫狼活逮2019-12-06 21:06
台中市警車2警押1人犯 國道新營段翻覆邊坡2019-12-07 15:14
司改螺絲鬆了嗎？一到三審頻出包 小英的臉色很難看...2019-12-07 09:00
網友揭好市多「神秘禁區」 多人響應：應禁止兒童進入2019-12-07 11:17
太扯了 這對男女竟在大眾池泡湯「做愛做的事」2019-12-07 13:47
謝和弦吐「被捕心得」 直言「被台灣警察逮捕很幸福」2019-12-06 22:10
拚績效？新北二員警涉教唆慣竊偷機車 1輛獎金1千元2019-12-06 17:44
獨／男子疑討400萬債務未果持刀傷人 被害人劃傷送醫2019-12-07 13:33
女告男網友性侵 一句「小力一點」結果大不同2019-12-07 08:18
人夫教授外遇女學生8年 正宮告小三破壞家庭求償300萬2019-12-07 09:31
家中翻出62年前泛黃紙張 網友驚：這個厲害了2019-12-07 14:21
遭爆和女密友「發生過關係」 徐乃麟求償2百萬要求道歉2019-12-06 17:11
抗議卡神網軍案！國民黨立委推女警 警：依法究辦2019-12-06 22:54
留言