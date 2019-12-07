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生人迴避「莫再直播」 彰化縣鹿港鎮今晚再有送肉粽

2019-12-07 15:58聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮今天（7日）晚間11起有送肉粽儀式，沿途將行經頂番婆鹿和路至洋厝排水溝南岸路段，禮儀業者籲請經此路段的民眾盡量避開，且為了避免徒增喪家哀痛與困擾，希望勿直播或錄影。

「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，請法師或專業人士;將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，「送肉粽」沿途，各家戶都會緊閉門窗或足不出戶，宮廟也會分送符咒讓民眾貼在門外，祈求平安。

鹿港鎮這場送煞儀式，據施姓禮儀業者指出，這名上吊身亡男子的送吊煞儀式，是請台北鍾馗法師主持，預定11時過後出發，沿途將頂番婆鹿和路至洋厝排水溝南岸路段出海，同時籲請經此路段的民眾盡量迴避。

送肉粽儀式對很多民眾而言，充滿神秘與恐懼，但近年來，這原本多在沿海舉行的送煞的儀式，逐漸盛行，除往內陸外，還從山區，甚至到新竹都在辦，送肉粽神秘面紗被揭開後，很多場送肉粽儀式，還被民眾上網直播，在網路與大眾分享，留言者的一些言論，有的還帶著嘻笑，不僅對死者不敬，對喪家更是情何以堪。

施姓禮儀者說，送煞儀式本意為祈福平安，請民眾不要過度渲染扭曲其原意，也請尊重及體諒喪家心情，不要錄影或直播，盼能以同理心看待，不要造成二次傷害。

送肉粽儀式對很多民眾而言，充滿神秘與恐懼，但近年來逐漸盛行，神秘面紗被揭開後，很...
送肉粽儀式對很多民眾而言，充滿神秘與恐懼，但近年來逐漸盛行，神秘面紗被揭開後，很多場送肉粽儀式，還被民眾上網直播。照片／楊昇樺提供
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送肉粽儀式對很多民眾而言，充滿神秘與恐懼，但近年來逐漸盛行，神秘面紗被揭開後，很...
送肉粽儀式對很多民眾而言，充滿神秘與恐懼，但近年來逐漸盛行，神秘面紗被揭開後，很多場送肉粽儀式，還被民眾上網直播。照片／楊昇樺提供
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送肉粽儀式對很多民眾而言，充滿神秘與恐懼，但近年來逐漸盛行，神秘面紗被揭開後，很多場送肉粽儀式，還被民眾上網直播。照片／楊昇樺提供
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送肉粽儀式對很多民眾而言，充滿神秘與恐懼，但近年來逐漸盛行，神秘面紗被揭開後，很多場送肉粽儀式，還被民眾上網直播。照片／楊昇樺提供
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送肉粽直播法師

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