獨／男子疑討400萬債務未果持刀傷人 被害人劃傷送醫

台中市陳姓男子今天上午涉嫌持刀劃傷黃姓男子頭部，員警據報到場隔開兩人後，趁機打掉陳手中的水果刀，依傷害案偵辦中。據了解，陳疑因向黃催討積欠的400萬元未果，才持刀談判傷人。

台中市豐原區一處建築工地，今早10點多附近居民看見，兩名男子跑到一棟建築工地一樓內談判，隱約聽到30多歲的陳姓男子大喊，「甚麼時候還400萬」、「欠錢不還阿」，與另名年約40多歲黃男互相僵持。

居民描述，沒看過這兩名男子，早上聽到建築工地一樓有爭吵聲，隨後見陳男手上疑似持水果刀，不斷往黃男靠近並在空中揮，黃男頭部遭劃傷，臉上、衣服與雙手都沾滿鮮血，「看了真恐怖」，連建築工地一樓地面都留有鮮紅血跡。

警方調派20多名優勢警力到場，先以盾牌隔離雙方，並對陳喊話，「有話好好說」、「刀子先放下」，再趁陳不注意，以警棍打下陳右手持的水果刀，另組警力以盾牌挺進，中午11點9分成功將黃男救出。

黃男滿臉是血走出，黃的家屬趕緊衝上前攙扶黃坐在救護車的擔架上，經救護員初步檢傷，黃男頭部額頭遭銳器劃傷，意識清楚，送醫後無礙。另，陳男身上沒有傷勢。

陳男落網後相當冷靜，面對外界疑問，陳不願多作回應，警方將其上銬後帶回偵詢，全案朝傷害罪偵辦。警方現場帶回疑似犯案用的水果刀一把與相關證物。