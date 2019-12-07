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獨／男子疑討400萬債務未果持刀傷人 被害人劃傷送醫

2019-12-07 13:33聯合報 記者林佩均／即時報導

台中市陳姓男子今天上午涉嫌持刀劃傷黃姓男子頭部，員警據報到場隔開兩人後，趁機打掉陳手中的水果刀，依傷害案偵辦中。據了解，陳疑因向黃催討積欠的400萬元未果，才持刀談判傷人。

台中市豐原區一處建築工地，今早10點多附近居民看見，兩名男子跑到一棟建築工地一樓內談判，隱約聽到30多歲的陳姓男子大喊，「甚麼時候還400萬」、「欠錢不還阿」，與另名年約40多歲黃男互相僵持。

居民描述，沒看過這兩名男子，早上聽到建築工地一樓有爭吵聲，隨後見陳男手上疑似持水果刀，不斷往黃男靠近並在空中揮，黃男頭部遭劃傷，臉上、衣服與雙手都沾滿鮮血，「看了真恐怖」，連建築工地一樓地面都留有鮮紅血跡。

警方調派20多名優勢警力到場，先以盾牌隔離雙方，並對陳喊話，「有話好好說」、「刀子先放下」，再趁陳不注意，以警棍打下陳右手持的水果刀，另組警力以盾牌挺進，中午11點9分成功將黃男救出。

黃男滿臉是血走出，黃的家屬趕緊衝上前攙扶黃坐在救護車的擔架上，經救護員初步檢傷，黃男頭部額頭遭銳器劃傷，意識清楚，送醫後無礙。另，陳男身上沒有傷勢。

陳男落網後相當冷靜，面對外界疑問，陳不願多作回應，警方將其上銬後帶回偵詢，全案朝傷害罪偵辦。警方現場帶回疑似犯案用的水果刀一把與相關證物。

警方僅表示，兩名男子疑似債務引發糾紛，全案目前仍在釐清，細節不便多做說明。

黃男頭部疑遭銳器劃傷，救護員現場替黃男清理傷口。記者林佩均／攝影
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警方查扣水果刀一把與相關證物。記者林佩均／攝影
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陳男(右)持刀砍傷黃男，遭優勢警力逮捕。記者林佩均／攝影
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黃男頭部疑遭銳器劃傷，經救護員現場包紮後送醫。記者林佩均／攝影
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陳男疑似犯案的水果刀(紅色圓圈處)掉落在現場。記者林佩均／攝影
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建築工地地面遺留血跡。記者林佩均／攝影
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遭銳器劃傷頭部的黃男(左一)在警方保護下順利脫困，黃的家屬心急上前攙扶。記者林佩...
遭銳器劃傷頭部的黃男(左一)在警方保護下順利脫困，黃的家屬心急上前攙扶。記者林佩均／攝影
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遭銳器劃傷頭部的黃男(左三)在警方保護下順利脫困，黃的家屬在旁相當心急。記者林佩...
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陳男不滿黃男欠債未還，持刀與黃在工地一樓內談判，大批警力在外戒護。記者林佩均／攝...
陳男不滿黃男欠債未還，持刀與黃在工地一樓內談判，大批警力在外戒護。記者林佩均／攝影
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