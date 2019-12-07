舊蘇花公路貨車自撞山壁側翻 2女送醫

舊蘇花公路(台9丁線)115.4公里處的蘇澳北上路段，今天上午10點46分傳出有大貨車翻覆。

宜蘭縣消防局搶救發現，一輛10.5噸的大貨車因不明原因自撞對向車道山壁，消防局人員到達時，車內乘客已自行脫困。