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舊蘇花公路貨車自撞山壁側翻 2女送醫

2019-12-07 12:43聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

蘇花公路(台9丁線)115.4公里處的蘇澳北上路段，今天上午10點46分傳出有大貨車翻覆。

宜蘭縣消防局搶救發現，一輛10.5噸的大貨車因不明原因自撞對向車道山壁，消防局人員到達時，車內乘客已自行脫困。

車內連駕駛共有3名人員，1男2女，男性駕駛並無明顯外傷，拒絕送醫，另2名女性乘客分別是21歲與25歲，家住台中，輕微擦傷，意識清楚，由救護車送醫。

車內連駕駛共有3名人員，1男2女，男性駕駛並無明顯外傷，拒絕送醫，另2名女性乘客...
車內連駕駛共有3名人員，1男2女，男性駕駛並無明顯外傷，拒絕送醫，另2名女性乘客分別是21歲與25歲，家住台中，輕微擦傷，意識清楚，由救護車送醫。圖／宜蘭縣消防局提供
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消防局人員到達時，車內乘客已自行脫困。圖／宜蘭縣消防局提供
消防局人員到達時，車內乘客已自行脫困。圖／宜蘭縣消防局提供
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一輛10.5噸的大貨車今天行經舊蘇花公路(台9丁線)115.4公里處的蘇澳北上路...
一輛10.5噸的大貨車今天行經舊蘇花公路(台9丁線)115.4公里處的蘇澳北上路段，因不明原因自撞對向車道山壁。圖／宜蘭縣消防局提供
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蘇花公路救護車男性

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