國五有車側翻 一人脫困送醫

國道五號34.6公里、即礁溪到宜蘭路段，今天上午傳出車禍，一輛小客車不明原因側翻路上，車上一名婦人受困，消防局緊急救出送醫。

宜蘭縣消防局今天上午9點29分接獲民眾撥打119報案，國道五號南下34.6公里處外側車道，一輛自小客車因不明原因側翻，現場有人員受困受傷。

消防局派遣特種救護車及器材車救援，現場發現，有一輛自小客車於外側車道側翻，副駕駛座內有一名婦人行動不便受困車內，經救護人員使用破壞器材破壞後救出，由特種91車送醫。