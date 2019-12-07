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台北市林森北路四面佛宮廟失火 3女嗆傷送醫

2019-12-07 09:58聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市中山區林森北路一棟12樓的住商混合大樓，今天早上火警，疑似一樓藥局及四面佛店面起火，火勢極大還有火舌竄出，警消趕抵疏散大樓住戶，半小時撲滅火勢，但有3女遭嗆傷送醫，財損及起火原因仍待估算釐清。

北市消防局上午8點48分獲報，林森北路407號一樓的四面佛宮廟起火，出動18輛消防車、3輛救護車、52名消防員，5分鐘內趕抵現場，疏散約百名大樓住戶，半小時內撲滅火勢。

林森北路一棟12樓的住商混合大樓火警，3人嗆傷送醫。記者蔡翼謙／翻攝
林森北路一棟12樓的住商混合大樓火警，3人嗆傷送醫。記者蔡翼謙／翻攝
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林森北路一棟12樓的住商混合大樓火警，3人嗆傷送醫。記者蔡翼謙／翻攝
林森北路一棟12樓的住商混合大樓火警，3人嗆傷送醫。記者蔡翼謙／翻攝
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四面佛北市

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