移工分期買電動自行車代步遭竊 竊賊大改後以半價出售

新北市鶯歌區29歲泰國移工阿努床（音譯）來台工作7年，以分期付款購買電動自行車，才買一個多月就遭竊，隨後在網路上發現被印尼籍移工以半價購得，報案後在警方陪同之下找到電動自行車，但車輛已被大幅改裝，最後憑著一張保證書找回愛車。

據了解，阿努床在10月17日以分期付款購買2萬6千元的電動自行車，平常下班就把電動自行車停在租屋樓下充電。11月29日凌晨3點發現電動自行車遭竊，隨即向三峽警分局鳳鳴派出所報案，因電動自行車無懸掛車牌，且各車烙碼位置不同，使尋車任務相當困難。

事後阿努床在拍賣網站上發現，竊嫌將他的電動自行車以半價賣給另一名30歲印尼籍尼發（音譯）移工，警方循線找到尼發租屋處，隨後發現阿努床的電動自行車，但竊賊已將電動自行車大幅改裝難以辨識，且尼發聲稱是在網路購得二手車，並不知道這是贓車，最後憑著阿努床購車所留存的保證書，對照車身烙碼，才成功尋回愛車。

阿努床向警方道謝，並表示在台灣工作7年，好不容易有錢能買電動自行車，而且當初還是以貸款的方式購買，才騎一個多月連貸款都還沒繳完就被偷，雖然找回車輛的機會渺茫，但還是留著保證書抱持一絲希望，想不到最後成為找回電動自行車的關鍵。