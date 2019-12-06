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住警器提早警示火災救人命 新北市限額提供免費拿

2019-12-06 16:05聯合報 記者巫鴻瑋／新北即時報導

火災常常發生在不知不覺的情況之下，等到民眾發現時往往已經為時已晚釀成災害；為了提前在火災發生初期就能防範，新北市消防局持續推廣「住宅用火警警報器（住警器）」裝設，同時也針對條件符合的住宅進行補助安裝，讓民眾有更多時間逃生。

新北市消防局自2007年開始推動裝設住宅用火災警報器，至今年底已經完成全市共26萬戶裝設，但據統計，新北市仍有近40萬戶有裝設必要的住宅還沒有進行住警器安裝，尤其老舊公寓、巷弄內住宅都是急需納入住警器保護範圍的建築

住宅用火災警報器在火災發生的初期會發出警報聲響及閃光，因此內政部消防署也建議沒有火警自動警報設備的住宅，民眾都應自行裝設，同時選購合格認證的住警器才能保障生命財產安全，並建議在寢室、樓梯及走廊裝設「偵煙式」住警器，廚房則採用「定溫式」住警器。

今年5月新莊區天祥街即有婦人因外出採買，卻忘了家中灶上的爐火還開著，不僅整鍋菜臭火焦，還差點把家也燒了，所幸住警器即時響起讓鄰居發現協助報案；新北市今年為止就已經成功靠住警器挽救16起可能釀成重大火警意外的案例，多起事發原因都是民眾使用爐火忘記關瓦斯就外出，所幸住警器即時發揮警告功能。

新北市消防局為推廣裝設，專案補助5層樓以下建築每戶1台住警器，民眾、住宅如符合身心障礙者、屋齡30年以上或其他補助條件，都可上新北市消防局網站進行線上申請、或至各地方消防分隊洽詢；消防局表示，本年度專案計畫將優先安裝於獨居老人、視障者、低收入戶及高風險家庭等弱勢族群家庭住宅。

住警器申請網址：http://sport.fire.tpf.gov.tw/firersa/

消防人員協助民眾到住家安裝火警偵煙器。記者巫鴻瑋／翻攝
消防人員協助民眾到住家安裝火警偵煙器。記者巫鴻瑋／翻攝
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民眾可上網申請或到各消防分隊以身分證登記資料，即可有條件獲得住警器。記者巫鴻瑋／...
民眾可上網申請或到各消防分隊以身分證登記資料，即可有條件獲得住警器。記者巫鴻瑋／翻攝
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消防人員協助民眾到住家安裝火警偵煙器。記者巫鴻瑋／翻攝
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住警器應定時檢查是否正常運作，並確認電池電量是否足夠。記者巫鴻瑋／翻攝
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住警器裝設應設置在特定位置，以免火災發生時無法即時提醒民眾逃生、救災。記者巫鴻瑋...
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火災建築獨居老人

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