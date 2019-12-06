獨居身障女子跌倒昏迷 警扮「蜘蛛人」鑽氣窗救出

苗栗縣57歲張姓身障女子在通霄鎮新埔里老家獨居，最近受大陸冷氣團影響，氣溫驟降，她不慎在屋內跌倒昏迷，正巧姊姊來探視，但大門被鎖上，敲門呼喊也無人回應，幸好通霄警分局埔口所員警巡邏經過得知情況，變身「蜘蛛人」從氣窗鑽進屋內，果然發現張姓女子昏迷趴臥在床邊地上，頭部受傷流血，緊急通報119將她送醫，阻止一場可能發生的憾事。

最近氣溫驟降，住通霄鎮白東里的張姓婦人擔心獨居在娘家、領有身障手冊的胞妹，3日下午1點買了午餐返回娘家探視，但大門被鎖住，她敲門呼喊10多分鐘都無人回應，心急如焚。

張姓婦人正焦急不已時，通霄警分局埔口所所長陳永彬巡邏經過發現，在外協助呼喊沒人回應，他當機立斷由大門上方的氣窗爬入查看，果然發現張姓婦人的妹妹側倒趴臥在房間，床邊地上流了一灘血跡，查看還有呼吸，陳永彬立即聯繫119救護人員到場，協助將傷者送往通霄光田醫院，治療後已無大礙，張姓婦人對警方當機立斷救回妹妹一命感激不已。