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婦住院丟了13萬元救命錢 警最後在汙衣桶找回

2019-12-06 14:17聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中一名40歲陳姓婦人因病住院，日前走出病房辦理出院手續，卻忘了將放在病床枕頭下的13萬元現金帶在身上，陳婦辦完手續回到病房時，現金不翼而飛，找了半小時仍未找到，她心急如焚趕緊報警，警方最後在汙衣回收間找回13萬元，陳婦頻頻向警方致謝，並抱著員警感動的說「找到救命錢了！」

據了解，陳婦住院時將13萬元現金放在病床枕頭下，日前要進行手術，卻因當天禁食不足而無法進行手術，到櫃檯辦完出院手續回到病房時，卻發現錢不見了，她找了半小時仍未尋獲，懷疑遭人竊走，趕緊向台中市清水警分局安寧派出所報案。

安寧派出所員警陳彥融獲報後立即前往了解，陳婦表示，13萬元現金是要付醫療費的，但辦完出院手續回病房後，發現床包組及現金均已不見，經警方詢問院方醫護人員及清潔人員均表示未發現現金，研判可能被清潔人員清理至汙衣待清洗的桶子內，立即前往醫院的汙衣回收間，並將汙衣桶一一翻出尋找，最後在一組床包組內發現包著13萬現金，讓陳婦欣喜若狂。

陳婦當下開心的語帶哽咽聲大喊「找到了救命錢，感謝警察先生」，並當場想酬謝警方，但被陳姓員警婉拒。 陳婦事後心存感激，撥打電話至市府1999服務電話，特致感謝信大讚陳姓員警，並表示「安寧派出所很快就來，冷靜辦案從汙衣堆中找出我的現金，我很感動，真的很想哭，有人民保母保護真好」。

陳姓婦人因病住院，日前走出病房辦理出院手續，卻忘了將放在病床枕頭下的13萬元現金...
陳姓婦人因病住院，日前走出病房辦理出院手續，卻忘了將放在病床枕頭下的13萬元現金帶在身上，陳婦辦完手續回到病房時，現金卻不翼而飛。圖／警方提供
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手術警察醫護人員

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