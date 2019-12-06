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基隆文化中心廁所街友猝死 檢排除他殺 醫籲注意保健

2019-12-06 14:15聯合報 記者邱瑞杰／新北即時報導

這幾天氣溫驟降，基隆市余姓街友昨晚被人發現在文化中心一樓廁所死亡，疑天冷導致猝死。基隆地檢署檢察官今下午相驗，余男無外傷，死亡現場也無打鬥跡象，排除他殺，家屬無意見。據了解，余男有糖尿病等病史，檢方已抽血送驗，釐清死因。

文化中心人員昨晚9點閉館前，到館內四處巡查時，發現一樓有間廁所的門鎖住，多次敲門都無回應，擔心裡面發生狀況，緊急打開後，看到1名男子坐在馬桶如廁，已死亡。

警方接獲報案封鎖現場調查，很快查出死者是經常文化中心附近過夜的余姓街友，聯絡家屬協助調查。家屬說，余男生前已很少跟家人聯絡，不知他的生活近況。檢察官今偕法醫相驗，未發現外傷，排除他殺，讓家屬領回遺體善後。

本周氣溫驟降，基隆市政府社會處啟動避寒機制，結合人安基金會基隆平安站備妥安置床位及禦寒物資。社工2日、3日晚間到街友經常停留的愛三路地下道、孝三路騎樓、車站前天橋及火車站南站等地點，勸導街友入住遊民收容中心；不願接受收容者給予禦寒衣物等物資，提醒他們注意健康。

衛生福利部基隆醫院院長林慶豐院長，天氣冷、溫差大，人體血管收縮最易引發心臟問題，心肌梗塞可說是冬天的隱形殺手。心肌梗塞起因心臟周邊血管被脂肪等增生物堵塞，高血壓、高血脂、高血糖、吸菸及肥胖者，都是高風險族群，一定要提高警覺。

余姓街友昨晚在基隆市立文化中心廁所猝死，檢察官今天相驗，排除他殺，抽血檢驗釐清死...
余姓街友昨晚在基隆市立文化中心廁所猝死，檢察官今天相驗，排除他殺，抽血檢驗釐清死因。記者邱瑞杰／攝影
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基隆街友心肌梗塞

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