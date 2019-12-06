父親送的外套掉在塔塔加夫妻樹 愛女來回200公里不嫌累

派出所員警經常受理民眾拾獲千奇百怪的物品，李姓市民將一件咖啡色外套交給台中市警局第五分局水湳所，並說他在南投縣塔塔加夫妻樹旁拾獲；警方在外套內襯發現證件，通知遠在新竹100公里外的蔡女取件，蔡拿著外套並說這件外套是父親買給她的禮物，對她來說別具意義，相當感謝山友與員警的幫忙。

台中市警局第五分局水湳所位在北屯區中清路二段與大鵬路口，也在熱鬧的水湳市場附近，經常受理到民眾各式各樣的拾得物。

上周六，李姓民眾拿了一件咖啡色外套進到派出所報案，但當天天氣卻不寒冷，讓備勤警員何百爵覺得奇怪，細問下才知道，這件外套是李員在玉山國家公園塔塔加夫妻樹旁撿到。

員警再細問，當初怎麼沒有直接交給玉山國家公園警察受理？李笑答，水湳派出所離他家比較近，而且覺得服務比較好，所以特別從塔塔加的夫妻樹旁撿到水湳所，員警聽後雖然感到意外，但也著手試著尋找外套失主。

警方在外套內襯口袋發現一處硬物，打開檢查是一張身分證，經通知外套失主為住在新竹的蔡小姐，蔡接獲警方電話通知也相當訝異，並表示願意當日來回200公里路程，只為領回這件珍貴的外套。