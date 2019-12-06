親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

2019年台灣又「亂」了！ 首次兩度獲選台灣代表字

替民眾黨打選戰 學姐黃瀞瑩、蔡壁如今雙雙請辭

孝女騎車載母回診自撞山壁重傷 切除脾臟與左腎救命

2019-12-06 13:29聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

20歲葳葳貼心又孝順，平日打工減輕家中經濟負擔，上月騎機車載媽媽到台中慈濟醫院回診，途中不慎撞上山壁，母親輕傷，但葳葳因車禍內臟碎裂大量內出血，急救時兩度失去心跳血壓，台中慈濟醫院團隊緊急剖腹切除脾臟與左腎保命，今天終於可以出院。葳葳的媽媽哽咽說「謝謝醫護團隊把獨生女搶救回來！」

為了慶祝葳葳康復出院，醫院今天舉辦感恩重生會，台中慈濟醫院外科部主任余政展代表醫護團隊同仁送上特別禮物，是骨科醫師余曉筌見證開刀房搶救的繪圖，手術床周圍滿是醫護同仁，全神貫注、分秒必爭地搶救葳葳，一旁3個抽吸桶注滿血水，畫面驚人。

余政展說，病人重傷手術隔日甦醒，恢復情況良好，前後住院3周，能順利出院歸功於急診室、影像醫學部、一般外科、泌尿科、麻醉科、加護病房及一般病房等醫護人員同心協力搶救。

主刀的一般外科醫師陳家鴻表示，強烈撞擊使病人左腎與脾臟嚴重破裂，不得不切除，前後輸血近7500CC，相當於一個半病人的血液量，手術過程中，心跳與脈搏從無到有，讓團隊感受生命的奇蹟。

車禍發生後，葳葳的父母心繫女兒的安危。葳葳的媽媽回想起女兒倒在路邊的情景，忍不住紅了眼眶。他說，女兒急救時數度休克，簽病危通知書簽到手指麻木，趕緊到佛堂求菩薩救救孩子。從搶救到恢復的過程中看見醫護同仁不眠不休守護病人健康與生命，特別獻花謝謝大家把女兒救回來。

20歲葳葳因車禍重傷，緊急手術切除脾臟與左腎保命，住院近一個月，今天康復出院，醫...
20歲葳葳因車禍重傷，緊急手術切除脾臟與左腎保命，住院近一個月，今天康復出院，醫院舉辦感恩重生會慶祝。圖／台中慈濟醫院提供
分享
20歲葳葳因車禍重傷，緊急手術切除脾臟與左腎保命，住院近一個月，今天康復出院，醫...
20歲葳葳因車禍重傷，緊急手術切除脾臟與左腎保命，住院近一個月，今天康復出院，醫院舉辦感恩重生會慶祝。圖／台中慈濟醫院提供
分享

手術

延伸閱讀

長庚改寫國際治療建議 口腔癌T4b期手術存活...

女子劇烈腹痛緊急送醫 褲子剛脫下「雙腿間鑽出...

咬合不正牙齒崩壞接受手術 香蕉術後竟撞臉黑人...

陽大治脊椎用科技醫療 患者不再痛到椎心刺骨

相關新聞

桃園蘆竹大樓凌晨火警 5樓向上延燒4層

2019-12-06 10:07

好奇心讓她滿地找牙！女騎車看車禍反自摔斷3顆牙

2019-12-06 12:43

影／欠黑道錢女婿被擄走狂怪叫 7旬婦險遭詐190萬

2019-12-06 08:48

機車相似度高 婦人錯騎鄰居的機車

2019-12-06 14:35

獨居身障女子跌倒昏迷 警扮「蜘蛛人」鑽氣窗救出

2019-12-06 14:18

婦住院丟了13萬元救命錢 警最後在汙衣桶找回

2019-12-06 14:17

基隆文化中心廁所街友猝死 檢排除他殺 醫籲注意保健

2019-12-06 14:15

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58

父親送的外套掉在塔塔加夫妻樹 愛女來回200公里不嫌累

2019-12-06 13:57

越危險處越安全？賭博業者選警局旁行賭

2019-12-06 13:18

疑闖紅燈害人摔車受傷還逃走 他辯不知道仍被判有罪

2019-12-06 12:58

這招夠狠！小六童手機丟驚慌失措報警 原來是媽帶回家

2019-12-06 12:38

影／打錯檔？阿伯開車前進變後退波及3車

2019-12-06 12:20

北市歪樓再發威！外牆磁磚掉落砸騎士

2019-12-06 12:17

森林志工通報有外勞 奧萬大山老鼠束手就擒

2019-12-06 12:16

偏遠山區會勘心臟病突發 大溪警緊急助就醫

2019-12-06 11:58

逛市場錢包遭扒 員警轉身瞧見「監視器上的嫌疑人」

2019-12-06 11:43

影／台中酒吧散場男子大聲叫囂 25名警火速到場壓制

2019-12-06 11:30

正妹自願當人質！最尷尬的銀行搶案 警匪都羞羞…

2019-12-06 11:00

嘉縣遭竊百年茄苳尋回 觸口樹木園區重獲新生

2019-12-06 10:56

新莊輔大前機車閃車自摔 現場未擺警示釀二次車禍

2019-12-06 01:08

桃園保警大隊長 病假在家輕生

2019-12-06 00:35

堆高機翻覆壓死駕駛 8歲兒在場目睹

2019-12-06 00:24

小貨車翻覆 消防車救援也「消風」

2019-12-06 00:20

觀塘工程釀3死 環團告蘇揆

2019-12-06 00:18

影／東北角海象不佳漁船仍出海 如此勤奮竟是違法扒網作業

2019-12-05 16:49

桃市警局保大隊長 疑住處輕生

2019-12-05 16:40

可憐汪星人寒冬誤闖車陣 警「抱緊」處理送返家

2019-12-05 16:22

鎖定連鎖酒商連犯8案 警逮竊酒大盜

2019-12-05 16:02

影／疑天雨路滑 下坡轉彎小貨車失控翻覆2人受傷

2019-12-05 15:14

風吹雨打有夠冷 通緝犯受不了躲貨櫃遭逮

2019-12-05 14:56

影／零錢找不開約外送員上樓換錢 演變成電梯內男女互打

2019-12-05 14:45

街友半夜「開棺」？ 花蓮殯葬管理所籲關好電捲門

2019-12-05 14:25

遊覽車猛撞馬路限高桿車禍 台南遊客12人輕傷

2019-12-05 14:18

女行人穿越禁止穿越馬路出車禍 遭檢方起訴過失傷害

2019-12-05 13:58

影／新北警跨界合作 電動自行車宣導團8種語言攏欸通

2019-12-05 13:54

影／台中港臺華輪煮飯炸魚遇大風浪 鍋油濺出起火

2019-12-05 13:44

吃人夠夠！詐團用騙來的金融帳戶行騙台人

2019-12-05 13:39

梨山火災一月3起 果袋煙蒂亂丟易致災

2019-12-05 13:37
看更多

熱門文章

歌手謝和弦涉吸食大麻遭檢舉 今晚被警方逮捕

2019-12-05 22:22

謝和弦涉吸食大麻遭逮 檢舉者是老婆Keanna

2019-12-05 23:05

成大女研究生遭猥褻殺害 清潔工林榮富判無期徒刑

2019-12-05 14:35

性侵案爆發婚事告吹 SBL周伯勳判賠未婚妻238萬餘元

2019-12-05 17:13

老公與小三在房間嘿咻 婆婆同意媳婦進屋取證

2019-12-06 07:45

台灣NO.1啦啦隊美少女！「兄弟女神」峮峮登日本雜誌封面

2019-12-05 16:42

背包上跑馬燈狂閃這5字 她不畏懼坐博愛座網笑恥度要夠

2019-12-05 20:44

歌手謝和弦染毒移送新北檢 檢方訊後3萬交保

2019-12-06 11:37

藝人惹「麻」煩 歌手謝和弦呼麻被老婆報警檢舉

2019-12-06 10:05

為何好萊塢不來台灣拍片？ 網友點出現實主因

2019-12-05 18:25

影／疑天雨路滑 下坡轉彎小貨車失控翻覆2人受傷

2019-12-05 15:14

影／零錢找不開約外送員上樓換錢 演變成電梯內男女互打

2019-12-05 14:45

桃市警局保大隊長 疑住處輕生

2019-12-05 16:40

影／RCA案確定判賠5.1億 有33人死亡再也領不到錢

2019-12-05 16:28

正妹自願當人質！最尷尬的銀行搶案 警匪都羞羞…

2019-12-06 11:00

行動支付公司非法吸金21億 負責人夫妻招攬逾萬人遭押

2019-12-06 11:39

風吹雨打有夠冷 通緝犯受不了躲貨櫃遭逮

2019-12-05 14:56

沒訂餐卻收到外送員送餐通知 客訴對話曝光網笑翻

2019-12-05 16:32

好奇心讓她滿地找牙！女騎車看車禍反自摔斷3顆牙

2019-12-06 12:43

拍臀摸乳溝政大狼師跑了！高院說明未境管原因

2019-12-05 19:18

營建署前署長葉世文再涉貪汙 地院判8年徒刑

2019-12-05 17:58

前女友「女神騎馬」照PO成人網站 渣男判刑3月

2019-12-06 10:07

影／猥褻殺害女研究生判無期徒刑 法官認引社會恐慌

2019-12-05 16:09

少女懷孕38周到婦產科產檢 生產後22歲男友被檢方起訴

2019-12-06 09:36

憲兵跟拍立委參選人惹議 高雄地檢署打臉憲指部

2019-12-05 23:07

新莊輔大前機車閃車自摔 現場未擺警示釀二次車禍

2019-12-06 01:08

保全稱隔壁沒小孩卻連傳嬰兒哭聲 她嚇得傳訊問鄰居揭真相

2019-12-06 11:32

鮪魚裸照風波 宅男女神「Nono」與男友獲不起訴

2019-12-06 11:01

撒網式提告…陳菊控名嘴加重誹謗 又敗訴

2019-12-06 00:14

桃園保警大隊長 病假在家輕生

2019-12-06 00:35

影／東北角海象不佳漁船仍出海 如此勤奮竟是違法扒網作業

2019-12-05 16:49

高雄警官遭撞還被控肇逃 先調職終獲不起訴

2019-12-05 21:34

少女帶男網友返家偷嘗禁果 母親下班進門撞見怒告

2019-12-05 18:41

影／南投阿伯有練過？ 蔡培慧、蔡英文競選車雨刷折斷

2019-12-05 16:21

暴力男射後不理 否認犯行害女子重度憂鬱

2019-12-05 19:17

經營地下匯兌逾2年經手15億 檢調約談精品公司負責人

2019-12-05 18:06

為搶回準媳婦 老婦假冒同志欲拆散情侶遭訴

2019-12-05 20:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top