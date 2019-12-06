孝女騎車載母回診自撞山壁重傷 切除脾臟與左腎救命

20歲葳葳貼心又孝順，平日打工減輕家中經濟負擔，上月騎機車載媽媽到台中慈濟醫院回診，途中不慎撞上山壁，母親輕傷，但葳葳因車禍內臟碎裂大量內出血，急救時兩度失去心跳血壓，台中慈濟醫院團隊緊急剖腹切除脾臟與左腎保命，今天終於可以出院。葳葳的媽媽哽咽說「謝謝醫護團隊把獨生女搶救回來！」

為了慶祝葳葳康復出院，醫院今天舉辦感恩重生會，台中慈濟醫院外科部主任余政展代表醫護團隊同仁送上特別禮物，是骨科醫師余曉筌見證開刀房搶救的繪圖，手術床周圍滿是醫護同仁，全神貫注、分秒必爭地搶救葳葳，一旁3個抽吸桶注滿血水，畫面驚人。

余政展說，病人重傷手術隔日甦醒，恢復情況良好，前後住院3周，能順利出院歸功於急診室、影像醫學部、一般外科、泌尿科、麻醉科、加護病房及一般病房等醫護人員同心協力搶救。

主刀的一般外科醫師陳家鴻表示，強烈撞擊使病人左腎與脾臟嚴重破裂，不得不切除，前後輸血近7500CC，相當於一個半病人的血液量，手術過程中，心跳與脈搏從無到有，讓團隊感受生命的奇蹟。