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嘉縣遭竊百年茄苳尋回 觸口樹木園區重獲新生

2019-12-06 10:56聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

林務局嘉義林區管理處於今年6月18日會同警方破獲一件阿里山鄉茶山村百年茄苳樹竊盜案，偷竊途中因茄苳樹體積過大，勾斷路旁電線桿及電訊線路，造成大埔鄉及茶山村等處網路斷訊。嘉義林管處表示，遭竊取的百年茄苳樹現已運回處觸口樹木園區以挖穴植土臺方式細心照料，目前生長良好。

嘉義林管處與嘉義縣警察局中埔分局、內政部警政署保安警察第七總隊第七大隊嘉義分隊聯手破獲陳姓嫌犯雇用張姓駕駛以挖土機及拖板車至阿里山鄉茶山村大埔事業第98林班載運所竊取的百年茄苳樹。

嘉義縣林管處指出，被害樹種為茄苳，雖非公告貴重木，但在園藝市場價值頗高，被害林木除考量價值外，也需顧及林木的生態價值及公益性，被害地點位於曾文水庫集水區範圍內的土砂捍止保安林，對林地水土保持、水庫集水及提供野生動物棲息處等功能影響甚大。

嘉義林管處表示，遭竊取的百年茄苳樹遭截幹且根系裸露原來存活堪憂，所幸現已生長良好，成為觸口自然教育中心環境教育題材，也成為園區多種鳥類棲息的好所在。林管處呼籲民眾，不因個人私慾，侵害國有林地寶貴森林資源，盼民眾共同守護山林，維護自然資源。

全案經臺灣嘉義地方法院刑事判決以違反森林法第52條第1項第1款、第4款、第6款之於保安林結夥2人以上，為搬運贓物使用車輛之竊取森林主產物罪分別處以有期徒刑1年6個月，併科罰金4佰萬元及處以有期徒刑6個月，併科罰金240萬元。

遭竊取的百年茄苳樹運回處觸口樹木園區後，以挖穴植土臺方式細心照料，目前生長良好。...
遭竊取的百年茄苳樹運回處觸口樹木園區後，以挖穴植土臺方式細心照料，目前生長良好。圖／嘉義林管處提供
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遭竊取的百年茄苳樹重獲新生，現成為觸口自然教育中心環境教育題材。圖／嘉義林管處提...
遭竊取的百年茄苳樹重獲新生，現成為觸口自然教育中心環境教育題材。圖／嘉義林管處提供
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嘉義大埔阿里山

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