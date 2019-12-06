桃園蘆竹凌晨火警 10多名住戶安全疏離

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桃園市蘆竹區南昌路一棟大樓今天凌晨傳出火警，火舌在黑夜中竄升，消防人員獲報前往救援，將10多名住戶順利帶離，未造成人員受傷；起火原因仍待釐清。

桃園市政府消防局表示，蘆竹區南昌路一處大樓的5樓於凌晨傳出住宅火警，消防人員立刻出動5輛消防、救護車前往救援。

消防局表示，消防人員趕抵現場後，發現火舌竄升，立刻以水柱撲滅，並進行逐層搜索，將10多名住戶逐一帶離，住戶在睡夢中飽受虛驚。

至於火災發生主因與財物損失，仍待進一步釐清。