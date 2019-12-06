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新莊輔大前機車閃車自摔 員警未擺警示釀二次車禍

2019-12-06 01:08聯合報 記者巫鴻瑋／新北即時報導

新北市新莊區昨天（5日）晚間11時許，1輛機車為了閃避從社區小巷駛出的汽車，天雨路滑發生自摔倒地，但員警在處理車禍現場時，卻沒有擺放警示牌或以警車示警，導致另輛機車因視線不佳再次撞上，更噴飛40公尺遠，騎士緊急送醫急救，騎士友人怒批警方草率。

據了解，事發第一時間駕駛汽車的女駕駛，正要從新莊區中正路514巷駛出，1輛行經中正路往丹鳳方向的男騎士為了閃避車輛，因天雨路滑當場摔車，男騎士當場噴飛20公尺倒在路中分隔島，一旁許多目睹的民眾見狀立即上前關心，替受傷的騎士撐傘。

新莊警分局處理員警15分鐘後抵達事故現場，立即在一旁騎樓拍照記錄現場車禍狀況，並要求汽車移開以疏導現場擁堵的車潮，同時對女駕駛酒測、進行現場筆錄；但疑似因警力不足，沒有員警負責交通疏導，導致10分鐘後另輛機車再度撞上倒在現場的第1輛機車。

現場民眾目睹騎士直接摔飛到前方40公尺遠，機車還飛撞到熱心民眾臨停在路邊的白色車輛，連員警也看傻了眼，緊急叫來第2輛救護車將受傷騎士送往輔大醫院急救。騎士友人趕到現場後當場怒批警方為何沒有協助擺放警示牌指揮，導致發生二次車禍，員警解釋因車禍第一時間是走路前來，才沒有帶到警示三角錐。

現場民眾為了避免再發生第三次車禍，要求員警趕緊把警車停放在車禍現場後方，並打開警示燈提醒後方車輛。三名駕駛經酒測沒有酒駕情況，初步研判是因天雨路滑、視線不佳導致，車禍發生詳細原因及肇事責任則尚在釐清當中。

員警在民眾提醒下，才將警車停放在車禍現場後方，防止再次發生事故。圖／讀者提供
員警在民眾提醒下，才將警車停放在車禍現場後方，防止再次發生事故。圖／讀者提供
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一旁許多目擊車禍的民眾，立即上前替傷者撐傘，等待救護車前來。圖／讀者提供
一旁許多目擊車禍的民眾，立即上前替傷者撐傘，等待救護車前來。圖／讀者提供
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車禍現場佔據2線道，一度造成中正路往丹鳳方向交通受阻，後方回堵近半小時。圖／讀者...
車禍現場佔據2線道，一度造成中正路往丹鳳方向交通受阻，後方回堵近半小時。圖／讀者提供
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車禍事故

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