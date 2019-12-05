逛彩虹眷村丟手機 暖女警高效率讓日本夫妻很感動

日本長野縣的塩澤夫婦前天到台中市自由行，二人從台北搭乘高鐵南下，轉搭計程車至彩虹眷村遊玩，但塩澤將手機遺落在計程車，日本夫妻趕緊跑到派出所尋求協助，當時女警劉美秀獲報後，聯絡上計程車司機，並載二人前往台中高鐵站領回手機，日本夫妻對女警為民服務的高效率感到佩服，還不斷以日文向女警道謝。

台中市第四警分局春社所表示，日本長野縣的塩澤夫婦在前天下午4時許跑進派出所，二人稱到搭計程車前往彩虹眷村時，不慎將手機遺落在計程車，請警員協助尋找，當時值班的女警劉美秀除安撫二人緊張情緒外，同步循線追查該計程車司機。

春社所表示，同仁詢問後，得知司機已將手機送至台中高鐵站服務台招領，塩澤夫妻聽到尋獲手機的消息，十分感動。因同仁認為二人人生地不熟，因此主動載二人前往台中高鐵服務台領取手機，途中塩澤夫妻不斷以日文、英文向女警表示「你們真的很友善，回國後我們一定要跟親朋好友說台灣警察真的很棒，推薦他們來台灣玩」。