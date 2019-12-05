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疑天雨路滑 下坡轉彎小貨車失控翻覆2人受傷

2019-12-05 15:14聯合報 記者劉星君范榮達胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣今天下起雨，今天下午2 點14分，一輛小貨車苗栗市南勢院區開往銅鑼鄉方向，在下坡轉彎處，疑似天雨路滑，車輛失控翻覆撞到一旁路樹，一名男子被壓在車底下，消防人員到場後，與民眾合力，將受困車底男子救出，另一人自行逃出，受傷兩名男子隨即送往大千醫院急救。

消防車在前往搶救時，小貨車翻覆後，車上物品貨物散落一地，消防車進入時，右前輪壓到鋼板，輪胎刺破。

今天下午2點多，一輛小貨車苗栗市南勢院區開往銅鑼鄉方向，在下坡轉彎處，疑似天雨路...
今天下午2點多，一輛小貨車苗栗市南勢院區開往銅鑼鄉方向，在下坡轉彎處，疑似天雨路滑，車輛失控撞到路樹翻覆，消防人員到場搶救，現場2人受傷。記者胡蓬生／攝影
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今天下午2點多，一輛小貨車苗栗市南勢院區開往銅鑼鄉方向，在下坡轉彎處，疑似天雨路...
今天下午2點多，一輛小貨車苗栗市南勢院區開往銅鑼鄉方向，在下坡轉彎處，疑似天雨路滑，車輛失控撞到路樹翻覆，消防人員到場搶救，現場2人受傷。記者胡蓬生／攝影
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今天下午2點多，一輛小貨車苗栗市南勢院區開往銅鑼鄉方向，在下坡轉彎處，疑似天雨路...
今天下午2點多，一輛小貨車苗栗市南勢院區開往銅鑼鄉方向，在下坡轉彎處，疑似天雨路滑，車輛失控撞到路樹翻覆，消防人員到場搶救，現場2人受傷。記者胡蓬生／攝影
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今天下午2點多，一輛小貨車苗栗市南勢院區開往銅鑼鄉方向，在下坡轉彎處，疑似天雨路滑，車輛失控撞到路樹翻覆，消防人員到場搶救，現場2人受傷。記者胡蓬生／攝影
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今天下午2點多，一輛小貨車苗栗市南勢院區開往銅鑼鄉方向，在下坡轉彎處，疑似天雨路滑，車輛失控撞到路樹翻覆，消防人員到場搶救，現場2人受傷。記者范榮達／攝影
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苗栗縣路樹

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