風吹雨打有夠冷 通緝犯受不了躲貨櫃遭逮

36歲吳姓男子犯下竊盜案遭檢方通緝，為躲避追查，吳近日居無定所，因天氣寒冷，吳實在受不了風寒，今晨跑到新竹市一處賣場擺放的貨櫃屋避寒，卻因形跡可疑，遭附近住戶察覺報警，吳落網後，悻悻然表示「真的沒想要偷竊，只因天氣寒冷，才想找個容身之處。」

據悉，今晨5點多，警方接獲民眾報案，指有人在市區一處賣場形跡可疑，感覺要行竊，後來躲進貨櫃屋。警方獲報趕抵，果然在一處貨櫃屋發現吳男，盤查到一半吳卻腳底抹油開溜，但逃了200多公尺，仍遭壓制逮捕，警詢後將他解送歸案。 36歲吳姓男子犯下竊盜案遭檢警通緝，為躲避追查，吳近日居無定所，因天氣寒冷，吳實在受不了風寒，今晨跑到新竹市一處賣場擺放的貨櫃屋避寒。記者王駿杰／翻攝 分享 facebook