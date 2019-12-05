街友半夜「開棺」？ 花蓮殯葬管理所籲關好電捲門

花蓮有民眾投訴，最近晚上有不明人士到花蓮市立殯儀館，將棺木打開，雖然沒什麼財務損失，但感覺很不好。花蓮市殯葬管理所表示，確實有街友半夜3點多進到殯儀館打開棺木，疑似想瞻仰遺容，被管理人員發現喝止，街友趕緊離去，經查沒有大量財務遺失。提醒家屬若晚間沒有守靈，請記得關好門，避免有人闖入。

有民眾表示，花蓮市殯儀館至少有6、7家棺木被打開，疑似是一名約20多歲年輕人做的，最近幾天常在看到他在附近閒逛跟人要錢吃飯。

花蓮市殯葬管理所長陳柏欣證實，2日凌晨有一名街友闖入殯儀館靈堂，還想打開棺木，不清楚動機為何，且就自己所知，目前只有1家被闖入而已，也無財務損失；不過有民眾稱手表不見，但不確定是否被偷。

陳柏欣指出，花蓮市殯儀館只有出租場地給民眾使用，並沒有負保管責任。通常白天有家屬在靈堂，晚上就由殯葬業者守靈，不過最近有的家屬不想花錢請業者守靈，晚間10時過後就沒有人在，就有可能被人或動物「闖空門」，提醒民眾離去時確定應將電捲門放下來，貴重物品也請保管好，避免遭竊遺失。