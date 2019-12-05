影／新北警跨界合作 電動自行車宣導團8種語言攏欸通

騎乘電動自行車須配戴安全帽等相關新制在今年10月1日上路，新北市警局副局長溫枝發今天表示，中央與各縣市政府於新制實施前均已多方宣導，至今已2個月，惟執法過程發現多數民眾對於相關規範仍未有詳細認識，經統計新法實施後新北警針對電動自行車超速、未戴安全帽及不依規定行駛等違規行為共取締2000餘件，其中外籍人士約占6成，違規態樣以未戴安全帽為多數，舉發時民眾多表示知悉修法，但不知道實施期程，而外籍人士則因語言不通，未能即時了解相關規範內容。

本報日前獨家報導電動自行車新制上路議題，凸顯外籍移工多半因語言隔閡、不黯我國新法規而被開單受罰情況。對此，新北市警局特別與台灣電能車輛發展協會合作，製作國、台、客、印尼、泰國和菲律賓等8種宣導廣播，搭配各種語言的傳單並組成車隊，走進移工圈強化宣導工作。

台灣電能車輛發展協會理事長鄭丞宏表示，目前法規只規定電動自行車車速限為25公里，但沒有像汽車、機車一樣有設定10公里的容許值，對電動自行車使用者來說比較吃虧，因為可能滑下一個長下坡，速限就超過25公里，此部分還在跟相關單位研討，積極爭取權利。

另外，電動自行車缺乏牌照。對警方而言，取締違規不易，對民眾來說，遭竊尋回的機率不高，確實有掛牌的需要，而且應該納入強制險規範，對駕駛和其他用路人較有保障，此部分協會已列為下一步爭取的項目。