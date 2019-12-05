吃人夠夠！詐團用騙來的金融帳戶行騙台人

台北市一名莊姓女子日前上網結識一名網友，自稱能協助低價購買法國進口家具，莊女依指示將上萬元款項匯出後，因不見對方回應便報警處理，警方獲報追查發現，一名王姓女子也因受騙，其金融帳戶淪為詐團中介帳戶，所幸王女未將款項匯往國外，莊女上萬元款項才順利追回。

據了解，45歲的莊女日前在網路上結識一名男網友，自稱認識法國進口家具經銷商，可以低價購買家具，但必須先將款項匯往國外總公司，莊女上個月19日依男子指示，將45萬7740元款項匯入男子提供的富邦銀行帳戶後，經詢問對方卻回應該富邦銀行帳戶持有人未將款項匯往國外，莊女察覺有異，匯款後5日報警處理。

轄區中正二南昌路派出所警方獲報後，當場告知莊女的確是遭受詐騙，警方循線追查後，找到該富邦銀行帳戶持有人是一名年約37歲的王姓女子。

王女向警方表示，自己也是受害者，近期在網路上認識同一名男網友，對方自稱在國外經商，為了拓展台灣客戶，要借用王女金融帳戶，先前王女已依指示轉匯過一筆款項，事後發覺有異，才會將莊女匯入的款項終止交易，莊女匯出的45萬7740元也才得以追回。