堆高機壓死駕駛 留下7歲兒子

花蓮一名43歲姚姓男子昨晚在花蓮市果菜市場開堆高機，於收工時欲將堆高機倒車上貨車時不慎翻覆，姚男不幸被壓住胸口，附近民眾聽到「碰」一聲巨響發現出事，趕緊開另一輛堆高機撐開將人拉出，但姚男當下就失去意識、沒有呼吸，經送醫後不治。

目擊者表示，昨晚姚男開著堆高機下貨，先聽到巨大聲響、還看到有冒煙，發現堆高機疑似輪胎為對準軌道，向右翻覆壓住已失去意識的姚男胸部。一旁工人開另一輛堆高機撐起空隙才將人拉出，儘管姚男並無明顯外傷，但一摸口鼻已沒呼吸，才趕緊報警送醫。救護車到場立即CPR急救，仍不幸宣告不治。