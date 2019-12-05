千萬賓利車不翼而飛 原來是2男奔300里聯手偷同行

陳男、許男竊取同行王男的千萬賓利車後，將車輛停在陳男在新北林口區住家的停車場中。記者邱奕能／翻攝 分享 facebook 經營汽車公司的陳姓男子與友人許姓男子，聯手南下從新北到高雄偷取同行在販賣新車價值約1580萬元的「賓利」，在得手後分頭行動，許甚至為躲避高速公路ETC拍攝，繞經花蓮回到新北，但魔高一尺道高一丈，高雄苓雅警方前天將2人逮捕到案。

據了解，從事販賣汽車的陳男（48歲）與做汽車維修工作的許男（45歲）為好友，2人鎖定同樣為同業的好友、在高雄開中古高級車行的王男（29歲）店中的賓利Flying Spur轎車，上月時一同開車南下偷車。

警方調查，上月17日晚上10點時，陳男開車載著許男，從新北出發，一路開車到高雄，找到賓利轎車後，隨即由許動手拷貝晶片，短短數分鐘，車輛隨即就被偷走。

陳男、許男一得手車輛，2人分頭行動，陳開著原車從原路回到北部，許則疑為了躲避警方查緝，避開高速公路的ETC拍攝，開著得手來的賓利轎車，沿著台東、花蓮、宜蘭，一路駛回北部。

王男在賓利轎車被人竊走後5天，從北部返回時才發現，隨即向轄區苓雅警分局報案，警方不敢大意，組成專案小組偵辦，前天北上新北林口區信義路陳男住處逮人，並在現場找到被竊的賓利車，隨即又到台北濱江街許男開設的汽車保養廠將2人帶回。