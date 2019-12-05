親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

泰簽又轉彎！9日起恢復原申請方式 附財力證明新制延至明年3月

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6％勞退提撥

台中港輪船起火 消防人員迅速滅火

2019-12-05 12:17聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中港區今天下雨，停靠台中港的我國籍「臺華」輪在雨中從高雄港航行至台中港進行年度檢查，今天上午10點30分靠泊台中港8A碼頭後，10時51分領港通報航管中心船上失火，消防人車迅速到場撲滅火勢。

航管中心初步接到通報是船上廚房失火，船員可自行控制火勢，但後來發現起火點疑在冷氣間，處於悶燒狀態，台中港務消防隊派人車至現場處理，迅速撲滅火勢，無人員受傷。

分享
台中港一艘輪船今天發生火警，消防人車迅速到場撲滅火勢。記者游振昇／翻攝
台中港一艘輪船今天發生火警，消防人車迅速到場撲滅火勢。記者游振昇／翻攝
分享

碼頭高雄港

延伸閱讀

河北唐山發生4.5級地震 北京天津都有感

台北榮總復健病房驚傳冒白煙 緊急疏散40人

新竹頭前溪雜草火警延燒10多小時 臭味飄散居...

周日展示消防車、裝備 楊文科加碼600份消防...

相關新聞

影／男子連撞路旁3車後四輪朝天 體內驗出微量酒精成分

2019-12-05 09:37

影／為閃避違規迴轉車 敞篷車駕駛自撞分隔島酒駕現形

2019-12-05 10:18

大陸漁船澎湖附近海域沉沒 13人獲救4人失蹤　

2019-12-05 11:50

U值媒／為娛樂節目累死，值嗎？

2019-12-05 11:38

花蓮溪口民眾盜採620公斤砂石 移送法辦

2019-12-05 11:11

民眾到后里警分駐所求助尋友 資訊連環錯仍幫找到人

2019-12-05 11:06

婦管不動兒子負氣離家 一周後找到昏倒在腐爛食物旁

2019-12-05 09:59

移工 漸成山老鼠主力

2019-12-05 00:33

賭博網站 雇大批移工、交換生

2019-12-05 00:29

軟Q妹 鑽夾娃娃機偷玩偶

2019-12-05 00:13

台北榮總復健病房驚傳冒白煙 緊急疏散40人

2019-12-04 22:59

剛好經過派出所 婦人保住48萬元現金

2019-12-04 22:21

影／男子復北地下道頂端滑板 場面驚險警祭罰單

2019-12-04 19:24

北市冷氣工5樓墜落 命危送醫急救

2019-12-04 19:23

北市信義區公寓火災 住戶跑頂樓避難

2019-12-04 18:48

酒店經紀開破爛賓士肇逃「剩輪框硬衝」 2小時內撞2車

2019-12-04 17:54

影／台中新社百坪毛刷工廠全燒盡 山城居民驚黑煙竄天

2019-12-04 17:22

真假警察過招！ 詐騙集團不敵員警逼問惱怒掛電話

2019-12-04 17:01

台中新社工廠火警 100坪廠房全面燃燒

2019-12-04 16:36

一家人積欠房租急搬家 2狗遭關廚房遭活活餓死

2019-12-04 16:22

出生11天就遭遺棄 長大後和生母重逢竟是噩夢的開始

2019-12-04 16:02

教師情緒問題反鎖30學生在教室 下周一教評會恐解聘

2019-12-04 15:48

菲律賓雙龍集團以投資博弈為餌 向上千人吸金2億餘

2019-12-04 14:45

台中20層高商辦大樓 3樓廁所火煙虛驚一場

2019-12-04 14:44

路上好多千元鈔在飛！便當店員工拾獲44張物歸失主

2019-12-04 14:22

豁達談高以翔猝死 台南壯年警一語成讖

2019-12-04 14:01

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46

婦人收取廟慶禮金 遭歹徒行竊得手50萬逃7小時落網

2019-12-04 13:23

新竹頭前溪雜草火警延燒10多小時 臭味飄散居民難耐

2019-12-04 13:23

滑板男自隧道頂一躍而下 復北地下道竟成競技場

2019-12-04 13:22

彰化祖孫台中看病走散迷途 暖警拼湊線索助團圓

2019-12-04 12:58

機車騎士閃避路上掉落貨物 不慎摔車左腳受傷

2019-12-04 12:21

台東水泥預拌車失火 幸無人傷亡

2019-12-04 12:00

大甲警推車移置違停電動機車 移工誤為失竊報警挨罰

2019-12-04 11:46

泰山黃牌重機迎面對撞貨車 騎士送醫不治

2019-12-04 11:17

新莊深夜住宅火警 住戶供稱心情不好點燃床墊

2019-12-04 10:34

影／真理褲妹超軟Q 「真人夾娃娃」實境秀鑽洞偷竊

2019-12-04 10:04

不菸不酒無心臟病史…台南壯年員警猝死 留下一對求學子女

2019-12-04 09:43
看更多

熱門文章

籲蔡英文一次說明私菸與論文 網友竟被移送法辦

2019-12-04 15:37

豁達談高以翔猝死 台南壯年警一語成讖

2019-12-04 14:01

影／台中新社百坪毛刷工廠全燒盡 山城居民驚黑煙竄天

2019-12-04 17:22

併排停車遭人檢舉挨罰 女子申訴後罰款反提高3倍

2019-12-04 13:21

路上好多千元鈔在飛！便當店員工拾獲44張物歸失主

2019-12-04 14:22

新竹頭前溪雜草火警延燒10多小時 臭味飄散居民難耐

2019-12-04 13:23

驚見幼齒女和丈夫躺床上 正宮怒持刀砍殺小三

2019-12-04 18:17

出生11天遭棄…與母重逢 噩夢的開始

2019-12-05 00:06

外送員取完餐鑰匙不見 怒調監視器一看全傻眼

2019-12-04 13:39

連千毅抗告速遭駁回 律師開轟逼兩法院澄清

2019-12-04 22:56

欄杆鏽蝕害命國賠2618萬 基市府：非市府設置擬上訴

2019-12-04 15:54

出生11天就遭遺棄 長大後和生母重逢竟是噩夢的開始

2019-12-04 16:02

教師情緒問題反鎖30學生在教室 下周一教評會恐解聘

2019-12-04 15:48

4青年開保時捷經營博弈網站地下匯兌 今晨羈押禁見

2019-12-05 08:30

媽在3子女面前遭惡鄰猥褻 小孩作證他被判刑及賠償

2019-12-04 21:29

台中新社工廠火警 100坪廠房全面燃燒

2019-12-04 16:36

友邦2軍事交流生約炮 遭台女提告性侵

2019-12-04 15:59

工作63小時沒闔眼「要睡卻睡不著」 他嚇：會不會一覺不醒？

2019-12-04 14:45

奧客嫌貴「丟錢在地上」要她撿 居家清潔員氣炸：踐踏尊嚴！

2019-12-04 13:56

台北榮總復健病房驚傳冒白煙 緊急疏散40人

2019-12-04 22:59

疑非法吸金逾億負責人失蹤 校長獅友200多人受害

2019-12-04 23:17

名醫不舉仍性侵酒醉女 乘機性交罪判4年

2019-12-05 10:50

半夜男扮女裝性侵婦人 犯後丟下30元辯性交易

2019-12-05 08:12

北市冷氣工5樓墜落 命危送醫急救

2019-12-04 19:23

滑板男自隧道頂一躍而下 復北地下道竟成競技場

2019-12-04 13:22

欄杆斷摔死 判國賠2618萬

2019-12-05 00:20

安平槍擊案凶嫌台北現蹤 台南警：很快就會緝捕歸案

2019-12-04 21:12

影／為閃避違規迴轉車 敞篷車駕駛自撞分隔島酒駕現形

2019-12-05 10:18

警為績效 亂開罰單自繳款

2019-12-05 00:24

酒店經紀開破爛賓士肇逃「剩輪框硬衝」 2小時內撞2車

2019-12-04 17:54

高雄「高盛國際」虧慘竟印股票 狠詐8千萬被搜索

2019-12-04 17:55

拍臀摸乳溝性騷女學生 政大韓籍狼師判賠80萬元

2019-12-04 17:37

北市信義區公寓火災 住戶跑頂樓避難

2019-12-04 18:48

「最愛你卻不開口」...她憶爸爸2次流淚經歷 滿瀉父愛引網共鳴

2019-12-04 20:14

婦管不動兒子負氣離家 一周後找到昏倒在腐爛食物旁

2019-12-05 09:59

謝亞軒飆車撞死3人 母親帶200萬支票盼和解二度被拒絕

2019-12-04 15:53

不滿員警介入管教小孩 男怒罵髒話被處拘役20天

2019-12-04 16:35

涉吸金20億 鼎晟不動產負責人聲押禁見

2019-12-04 13:24

真假警察過招！ 詐騙集團不敵員警逼問惱怒掛電話

2019-12-04 17:01

一家人積欠房租急搬家 2狗遭關廚房遭活活餓死

2019-12-04 16:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top