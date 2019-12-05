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大陸漁船澎湖附近海域沉沒 13人獲救4人失蹤　

2019-12-05 11:50聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

澎湖海巡隊（第八海巡隊）表示，今天早上一艘大陸漁船「閩獅漁07705號」在小門西28浬處海域沉沒，船上17人，目前由大陸直升機救起10人，另閩獅漁07725號救起3人，失蹤4人，海巡台南艦上午8時已出發搜尋。

澎湖海巡表示，目前在西嶼海域擴大搜尋中，另基隆漁業電台及漁業署各漁業電台也廣播請附近過往船隻協助救援。

閩獅漁07705號沈沒，澎湖海巡隊全力救援。圖／澎湖海巡隊提供
閩獅漁07705號沈沒，澎湖海巡隊全力救援。圖／澎湖海巡隊提供
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海巡澎湖直升機

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