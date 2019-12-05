民眾到后里警分駐所求助尋友 資訊連環錯仍幫找到人

這樣也能幫忙找到人！台中市警局大甲分局后里分駐所巡佐莊明志，日前在所內執勤時，遇到65歲陳姓男子求助尋友，詢問5、6年前任職后里所的「張」姓警員，是他好友，巡佐仔細詢問對方提供資訊推敲，最後竟查出，對方給的資訊連環錯，他要找的朋友不是警察，而是「夏」姓警員的大舅子，最後完成超級尋人為民服務任務。

當天陳男與妻從遠處到后里分駐所求助，員警不希望對方尋人希望落空，巡佐莊明志和對方閒聊，試圖拼湊出其所欲尋找之人相關線索，經由聊天的過程中得知，原來該民眾想找的不是員警，而是該員警的大舅子，是曾一同在軍中服役的同袍。

該同袍家中是從事園藝工作，但找不到聯繫的方式，只知道同袍的妹婿曾在后里分駐所服務過，所以才至后里分駐所請求協尋，莊巡佐是后里人，二話不說拿起電話撥給同樣在后里舊社地區同樣從事園藝工作的朋友，詢問是否有認識同樣從事園藝工作，且戶內也有任警職工作的家屬。

反覆查詢後，才知陳男詢問的那位員警原來真實姓名是姓「夏」非姓「張」，恰巧的是莊巡佐也剛好認識，便撥打給夏姓警員協助，夏也立即致電給大舅子，確認大舅子就是該民眾所尋找的軍中同袍，聯繫後雙方約至派出所相見歡。