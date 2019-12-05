婦管不動兒子負氣離家 一周後找到昏倒在腐爛食物旁

新北市黃姓婦人上月22日因管教兒子問題與丈夫吵架，搭乘客運前往台中，最後查出黃婦昏倒在南投縣老家，幸好送醫後無礙。記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook 新北市黃姓婦人上月22日因管教兒子時起口角，隨後負氣離家，因黃婦一直未歸，家人擔心她想不開，隔天向警方報案，警方調閱監視器後，查出黃婦搭乘客運到台中市，30日轉報台中市第三警分局協助，台中警方接手後，持續調閱監視器，發現黃婦最後身影出現在干城車站，警方告知家屬後，家人研判黃婦可能搭車前往南投老家，本月1日前往找人，發現黃婦因不明原因倒在地上，身旁食物都已腐爛，幸好送醫急救後無恙。

台中市第三警分局東區分駐所調查，黃姓婦人（64歲）上月間疑因「兒子不乖」，但她與丈夫的管教方式不同，雙方口角後負氣離家，原本家屬以為黃婦氣消了就會回家，未料隔了一天都不見黃婦蹤影，黃婦丈夫擔心她想不開，因此通報新北市警局找人，新北市警局獲報後，調閱監視器，在30日晚間7時許通報台中市警局，稱黃婦在22日清晨就搭乘客運前往台中市。

第三警分局東區分駐所得知後，派出擅長調閱監視器的警員廖仕忠、李青翰旋，分頭調閱台中轉運站及周遭路口監視器，發現黃婦在22日上午9時許即出現在車站內，狀況正常，黃婦向站務人員問路後，就往干城車站的方向走去，但黃婦後續的行蹤就沒有被監視器拍到。