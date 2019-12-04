台北榮總復健病房驚傳冒白煙 緊急疏散40人

台北榮總一處復健病房今晚9時許冒出白煙，院方人員不敢大意，第一時間立即疏散約40名人員，且報案求助，北市消防局到場後，使用室內消防栓撲滅火勢，現場燒損了部分醫療器材，詳細原因尚待火調科調查釐清。

北市消防局今晚9點23分獲報，21層樓的榮總中正樓院區的5樓治療室驚傳冒出白煙，派遣消防車輛15輛、救護車輛1輛、人員38名抵達現場，院方見復健病房冒出白煙後，隨即疏散近40人，幸無人受困。

消防人員獲報在9點26分抵達現場，並使用室內消防栓3分鐘即撲滅火勢，現場初估燃燒面積約1平方公尺，且燒損部分醫療器材，詳細起火原因尚待調查。