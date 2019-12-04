警察開「白單」有兩種 預告與防範機車被偷

基隆市警局推行「執行機車駕駛人離座後，鑰匙未拔取代保管服務」，員警若發現騎士忘了拔走鑰匙，會留下通知單，並取走鑰匙暫時代保管，減少機車竊案發生。

基市刑事警察大隊表示，交通部統計全台機車數量高達1395萬多輛，台北橋「機車瀑布」奇觀，還曾登上「國家地理雜誌」網站，機車對台灣民眾往來交通相當重要。

警方說，機車騎士有時停車後，會因趕時間等因素忘了拔走鑰匙，他人看見後，可能心生歹念，騎走機車占為己有。

為免騎士離座後，機車鑰匙仍插置在鑰匙孔，讓有心人士有機會順手牽羊，增加機車竊盜案件發生。基隆市警局推行「執行機車駕駛人離座後，鑰匙未拔取代保管服務」，員警如發現騎士未取走鑰匙，會視為遺失物處置，暫時代保管。

員警拔走鑰匙代保管，會在車上留下通知單，告知車主為免愛車遭竊，暫時代保管鑰匙，並請盡速到派出所領取。

員警逕行舉發交通違規會先開「逕行舉發違規停車通知單」，告知違規時間、地點和事實。因為通知單是白色紙張，俗稱「白單」，車主看到汽機車出現白單，通常心就會涼了半截，因為知道不久就會收到「紅單」。