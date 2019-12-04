桃市消防局明年編500萬元裝住警器 民代喊不夠

桃園市5層樓以下老舊社區及透天住宅約80萬戶，市府消防局近年積極推動安裝住宅用火災警報器，年底前安裝率將達到8成，不過，明年消防局僅編500萬元、中央則預計補助22萬元，市議員黃敬平認為經費「杯水車薪」，根本少得可憐，要求後年增加編列，市議員李柏坊也認為住警器安裝卡關，原因出在民眾不同意裝設，要求消防局會同里鄰長到宅裝設。

住家安裝住宅用火災警報器透過偵測火煙，可提前警示屋內人員熄滅火源或避難，被視為火災預警利器，桃市消防局自105年起編列預算購置住警器，並由消防人員親自到府裝設，由於成功預警件數增加，陸續在市府預算加上議員配合款相助下，今年安裝率將達標8成。

桃市住警器安裝率雖屬六都前段班，但距百分百安裝率仍有2成努力空間，今天市議會審查消防局預算時，先指出中央預計補助桃市22萬元「杯水車薪」，質詢消防局長謝呂泉「這樣夠嗎？」謝回答，大約可裝700多個，不是太夠，但這屬中央配額，大部分要靠自編預算。

黃敬平認為，即便中央預算有限，仍要積極爭取，市府明年自編500萬元，「22萬元跟500萬元差太多了吧，看了覺得好可憐」，謝呂泉坦言，並說住警器成功案例逐年增加，目前已經到了70件，但市府自編住警器預算要看桃園市府整體財政，若財政好就能多編一點。

黃敬平也接連質詢財政局長歐美鐶、副市長李憲明說，住警器安裝人命關天，應該要多編列一點，明年預算已經定局，建議後年要多一點，李回應會多加注意人命關天的事情。

市議員李柏坊說，住警器安裝率要達到百分之百有困難，原因出在很多個案不同意，部分住戶認為「為何要給消防員裝這個」，他認為，觀念要溝通，建議找里鄰長配合，才能提升執行率，並說住警器應該要變成住宅安全必要設備，若沒有裝設，使建照就不應該發。