真假警察過招！ 詐騙集團不敵員警逼問惱怒掛電話

假警察裝成真警察，誆騙民眾涉及洗錢案，想藉此哄騙民眾到ATM提款機匯款，所幸民眾嚇到趕緊直奔警局向員警求證，員警詢問後研判是詐騙案件，又恰巧詐騙集團的電話再度打來，不敵員警頻頻詢問警察單位及電話，詐騙集團氣到直接掛電話。

桃園市八德區日前有名陳姓男子，下午5點時和友人匆忙的踏入八德派出所，詢問涉及洗錢案一事，陳男表示，接到台中市刑警大隊某刑警電話，告知他因其身分遭詐騙集團盜用開立帳戶，涉及一宗洗錢案，刑警要求被害人立刻到ATM提款機匯款才能解除監管帳戶，陳男說，因為沒有遇過類似狀況所以非常緊張。

八德派出所備勤警員林威助耐心聆聽案情後，研判應是詐騙手法，經查證其確為詐騙手段，恰巧詐騙集團再次來電，林員便持報案人的手機與詐騙集團對話，警員頻頻詢問對方單位及警用電話，但詐騙集團支支吾吾無法回答，最後竟惱羞成怒掛上電話，陳男驚覺自己陷入對方話術中險遭詐騙，所幸員警及時協助攔阻才避免遭詐騙。