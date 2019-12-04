一家人積欠房租急搬家 2狗遭關廚房遭活活餓死

北市士林區胡姓一家人，因積欠房租急需搬家，卻沒帶走飼養的狗兒「來福」和「黃妞」，最後搬家的兒子胡男，涉嫌把2隻狗關進廚房長達1個月，自行搬離，直到房東進屋驚覺，兩隻狗活活餓死。士林地檢署日前偵結，依照動保法起訴搬家的飼主胡男。

起訴指出，胡男因積欠房租需要搬家，明知不能虐待動物或傷害動物，今年1月25日至2月20日間，把兩隻狗兒關在租屋處的廚房，且關閉廚房的門，阻斷逃生路線，且沒有餵食供水，直接搬走，導致牠們長期饑餓、飲水匱乏死亡。

北市動保處在2月20日上午8時許，接獲房東通報，進入屋內採證，發現2隻狗而餓死。胡母到案後供稱，搬走前都有照顧來福和黃妞，搬家後就沒有辦法照顧了，「新的住處不可以養狗」，因房東執意要兒子搬家，兒子搬家也沒辦法照顧狗，狗就活活餓死。

胡母辯稱，搬走時有打開廚房，狗可以跑到別的地方，也叮嚀兒子要繼續照顧狗，「盡量讓狗有得吃有得睡」。胡男供稱，爸媽和妹妹3人先搬走，自己是最後離開，因怕狗會尿尿在客廳的行李上，才會把狗關進廚房。