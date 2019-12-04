教師情緒問題反鎖30學生在教室 下周一教評會恐解聘

新北市青山國中小國小部1名胡姓自然科教師遭爆情緒問題，11月26日因不滿家長在旁觀課，將全班30位小五學生反鎖在自然教室內，更和其他反對的師長發生扭打，涉及不適任。該校已將教師大過處分，由於該師長期有情緒問題，已經進入不適任教師輔導，最快下周一依法召開教評會討論該師聘任案。

青山國中小校長王如杏表示，針對班級學生第一時間由專任輔導老師入班，已啟動輔導關懷機制，守護學生身心靈免於受創。另，針對11月26日胡老師的課堂暴力事件，學校考核會已做出「大過」處分決議，報教育局核備。

由於胡姓教師疑有長期情緒問題，該師的不適任案已於10月完成調查報告，並自11月起進入不適任教師輔導階段，期間提報教育局專審會協助輔導。

王如杏說，學校為維護學生受教權及學習品質，將在12月9日依法召開教評會討論該師聘任案，會做出決議，並立即移送教育局審理核定，如解聘將通報至全國不適任教育人員資訊網。