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外送途中好多千元鈔在飛！便當店員工拾獲44張物歸失主

路上好多千元鈔在飛！便當店員工拾獲44張物歸失主

2019-12-04 14:22聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南六甲區鄭姓便當店員工，日前送便當中途停在台一線的一間便利商店前，買完飲料準備離開時，發現地上都是白花花的千元大鈔，他趕緊上前幫忙撿拾並報警，警方到場查出千元大鈔是一名小貨車駕駛的貨款，一直到警方通知他掉了錢才知道自己的辛苦錢掉了，所幸鄭姓男子拾金不昧，「一張都不少」，物歸原主。

台南市麻豆警分局鳳林派出所警員鄭富榮擔服上月18日10時許執行清道專案勤務，獲報轄內林鳳營一家超商旁有大量千元鈔票隨風飄散，鄭員立即趕赴現場處理，報案的鄭姓男子將已拾起之紙鈔交由鄭員，鄭員再行細查路旁水溝及草地撿拾其他遺落之紙鈔，經清點共計千元紙鈔44張為4萬4千元。

撿到錢鄭姓男子：「原本以為是假鈔，結果一看是真鈔。」他當時準備騎車離開，低頭一看，地上一張張的竟然是千元大鈔，他立刻下車，彎著腰，把隨風飄散的鈔票通通撿起來，「掉錢的人一定很著急，也許有急用」，他趕緊報警，希望早一點將撿到的錢歸還。

林鳳派出所所長康恩崇説，因超商監視錄影系統，未拍攝到車號的藍色自小客貨車停於超商大門後即發生紙鈔飄飛情形，研判是該車輛至超商購物上下車時不慎遺落，因該超商監視錄影系統未拍攝到該車車號，鄭姓員警乃沿本轄台一線道路沿線調閱路口監視系統，逐一觀看清查路過車輛車型特徵，遂於台一線、174線路口監視系統發現一部自小客貨車符合特徵，復查車籍後通知葉姓車主到派出所了解。

葉姓車主接獲警方通知後查看口袋，才驚覺該日工作所收貨款已不慎遺落，立即趕往鳳林派出所，比對監視錄影系統畫面車輛特徵及葉姓男子所述遺失金額均相符後，發還該筆金錢，葉姓車主也親自到便當店向鄭姓男子表達感謝。

鄭姓便當店員蹲地上撿拾飛散的千元鈔。記者吳淑玲/翻攝
鄭姓便當店員蹲地上撿拾飛散的千元鈔。記者吳淑玲/翻攝
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麻豆警分局林鳳派出所所長康恩崇（右）與處理員警鄭富榮。記者吳淑玲/攝影
麻豆警分局林鳳派出所所長康恩崇（右）與處理員警鄭富榮。記者吳淑玲/攝影
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超商車主便當

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