豁達談高以翔猝死 台南壯年警一語成讖

藝人高以翔上月27日在大陸錄節目不幸猝死，享年35歲，引發社會關注，台南市警局六分局警員曾錦緯日前跟家人豁達談高以翔猝死，「如果我走了，你要好好照顧自己…」，家人聽後覺得不妥勸阻，他不以為意希望能瀟灑的走，未料，平日不抽菸、不喝酒，無心臟方面病史的他疑心肌梗塞而猝死，迄今家人仍無法接受。

人稱「緯哥」的曾錦緯，是分局的人氣王，樂觀、開朗，很喜歡幫助別人，總在活動中幫忙拍照的那個人，直到他猝死消息傳出後，同事才發現緯哥自己沒拍什麼照片，赫然察覺「他總是在背後默默的幫助別人」。

六分局長陳建民率同仁前往曾靈堂慰問遺孀及母親，家人仍無法接受他已經走了，曾母更承受不了白髮人送黑髮人的悲慟。家人提到，曾錦緯日前跟家人談高以翔猝死，「如果我走了，你要好好照顧自己…」，家人聽後覺得不妥，要他不要亂說，但他不以為意希望能瀟灑的走，他不信宿命，豁達認為人生要靠自己打拚。

12月1日晚間與家人及友人聚餐唱歌時，突感身體不適趴下昏倒，送醫時無生命跡象，急救後仍告不治，曾員平日不抽菸、不喝酒，無心臟方面病史，當晚台南天候突然轉冷，懷疑曾心肌梗塞。未料，曾所言一語成讖。