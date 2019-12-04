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慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄蕭姓男子涉嫌偷竊路旁汽車內物品，被民眾調閱監視器後PO上文，林園警分局獲報後組成專案小組偵辦，昨天下午5點逮捕蕭男，警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。

據了解，蕭男（35歲）1日時，在林園區忠孝西路上，見到停放在路旁的車輛未上鎖，便直接打開門竊取車上約300元的零錢，不久後就被民眾發現，並上傳監視器到地方社團。

轄區警方林園分局獲報後，因蕭是慣犯，警方立即鎖定對象，在昨天下午約5點時將他逮捕到案。蕭供稱，因缺錢買毒，才下手行竊，偷來的300元也早已花光。警詢後依竊盜罪將他函送法辦。

高雄蕭姓男子因偷竊路旁汽車內物品，被民眾調閱監視器後PO上文，林園警分局獲報後組...
高雄蕭姓男子因偷竊路旁汽車內物品，被民眾調閱監視器後PO上文，林園警分局獲報後組成專案小組偵辦，在昨天下午5點時，將蕭男逮捕到案。圖／翻攝自臉書社團「林園五四三」
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竊盜偷竊

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