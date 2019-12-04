慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

高雄蕭姓男子涉嫌偷竊路旁汽車內物品，被民眾調閱監視器後PO上文，林園警分局獲報後組成專案小組偵辦，昨天下午5點逮捕蕭男，警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。

據了解，蕭男（35歲）1日時，在林園區忠孝西路上，見到停放在路旁的車輛未上鎖，便直接打開門竊取車上約300元的零錢，不久後就被民眾發現，並上傳監視器到地方社團。